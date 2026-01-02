Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА
Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны, передает РИА Новости. «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в своем официальном канале на платформе Max. По его словам, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий и оценке возможного ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России. Силы ПВО также отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.