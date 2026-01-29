Суд начал рассмотрение дела о превышении полномочий в Минобороны на 300 млн

Tекст: Тимур Шайдуллин

Дело в отношении сотрудников Министерства обороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова рассматривает Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС. По версии следствия, в 2021 году Захаренко и Баранов разработали техническое задание на поставку 760 комплексов средств охраны оружейных комнат «Страж» стоимостью почти 300 млн рублей. Однако в документации отсутствовало требование о наличии GSM-модуля, что привело к поставке изделий, не соответствующих условиям контракта.

Также известно, что одно из коммерческих предприятий, проигравшее конкурс на поставку комплексов «Страж», неоднократно обращалось в Минобороны, надзорные органы и суды с жалобами на процедуру закупки и качество оборудования, добиваясь расторжения контракта с победителем конкурса.

В материалах суда отмечается, что Баранов также обвиняется в получении взятки в размере около 1 млн рублей за содействие в подписании актов приемки оборудования. Захаренко инкриминируется финансирование экстремистской деятельности. Оба обвиняемых не признают вину, заявляя, что действовали строго в рамках законодательства и своих полномочий.

Ранее в четверг в Петербурге задержали руководителя 178-го военного представительства Минобороны по делу о взятке. До этого Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, признавшего получение семи млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, его близких и еще двух фигурантов дела превысила 180 млн рублей.