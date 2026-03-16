Москалькова заявила о решимости вернуть семерых жителей Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не прекратит усилия до возвращения всех семи курских жителей, удерживаемых на Украине, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она сообщила, что домой уже удалось вернуть 158 курян, которые теперь вновь находятся со своими семьями.

«Но работа не завершена: еще семь наших граждан остаются на Украине. Мы не остановимся, пока не вернем их всех», – написала Москалькова в своем канале на платформе Max. По ее словам, с начала оккупации ее аппарат ведет круглосуточную работу по спасению жизней и возвращению россиян, незаконно вывезенных на Украину.

Москалькова подчеркнула, что действует в тесной связке с Минобороны России, губернатором Курской области и представителями Международного Комитета Красного Креста. Москалькова добавила, что постоянно поддерживает связь с семьями удерживаемых жителей Курской области.

Ранее Москалькова заявила, что судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области пока установить не удалось.

В феврале помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что три жителя Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года, вернулись домой после обмена по стамбульским договоренностям.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что в Курской области от рук ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей, в том числе двое детей, ранены или покалечены 1279 гражданских лиц, а более 500 человек пропали без вести.