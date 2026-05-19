Пентагон отметил отсутствие нового финансирования Киева Конгрессом США

Пентагон: Конгресс США не выделял нового финансирования для Украины с 2024 года

Tекст: Антон Антонов

«Конгресс США не выделял дополнительного финансирования для операции «Атлантическая решимость» и поддержки Украины с апреля 2024 года», – отмечается в тексте.

К концу отчетного квартала чистый остаток доступных средств для заключения новых контрактов по операции составил 11,91 млрд долларов. При этом сумма уже оформленных, но пока не выплаченных обязательств достигла 61,74 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Согласно отчету, Вашингтон переложил основную материальную нагрузку на европейских союзников. Теперь снабжение осуществляется через специальный механизм PURL, действующий с августа 2025 года. В рамках этой инициативы 24 страны Североатлантического альянса и три государства-партнера выделили Киеву более 4,8 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Пентагон направил Киеву ранее замороженную военную помощь на 400 млн долларов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил падение американской поддержки до минимальных значений.