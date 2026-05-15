Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.3 комментария
Ермак остался в СИЗО в платной камере из-за нехватки денег на залог
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак не смог собрать необходимую сумму для внесения залога и останется под стражей в платной камере.
Залог за бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не был внесен к концу четверга, передает ТАСС. В связи с этим он проведет ночь в следственном изоляторе, где адвокат уже оплатил для него камеру.
Судебное заседание по избранию меры пресечения длилось два дня. Решение об аресте на 60 суток с возможностью залога в 140 млн гривен (около 3,1 млн долларов) было оглашено утром в четверг. Ожидалось, что средства соберут в течение дня, однако из необходимой суммы внесли лишь 329 тыс. долларов.
Адвокат Игорь Фомин подтвердил, что лично оплатил камеру для подзащитного, и добавил, что сбор денег продолжается. По его словам, из-за сложностей в работе банковской системы точная сумма собранных средств пока неизвестна, но он надеется, что половина залога уже обеспечена.
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу офиса президента по делу о легализации денежных средств.
Ермак признался в неспособности самостоятельно выплатить многомиллионный залог для выхода на свободу. Бывший чиновник понадеялся на финансовую помощь знакомых для сбора необходимой суммы.