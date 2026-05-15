Ермак остался в СИЗО из-за нехватки денег на залог

Ермак остался в СИЗО в платной камере из-за нехватки денег на залог

Tекст: Вера Басилая

Залог за бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не был внесен к концу четверга, передает ТАСС. В связи с этим он проведет ночь в следственном изоляторе, где адвокат уже оплатил для него камеру.

Судебное заседание по избранию меры пресечения длилось два дня. Решение об аресте на 60 суток с возможностью залога в 140 млн гривен (около 3,1 млн долларов) было оглашено утром в четверг. Ожидалось, что средства соберут в течение дня, однако из необходимой суммы внесли лишь 329 тыс. долларов.

Адвокат Игорь Фомин подтвердил, что лично оплатил камеру для подзащитного, и добавил, что сбор денег продолжается. По его словам, из-за сложностей в работе банковской системы точная сумма собранных средств пока неизвестна, но он надеется, что половина залога уже обеспечена.

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу офиса президента по делу о легализации денежных средств.

Ермак признался в неспособности самостоятельно выплатить многомиллионный залог для выхода на свободу. Бывший чиновник понадеялся на финансовую помощь знакомых для сбора необходимой суммы.