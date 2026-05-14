Рубио заявил о готовности США выступить единственным посредником по Украине

Рубио заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине
Вашингтон намерен продолжить играть роль посредника для завершения конфликта на Украине и ожидает скорого возобновления переговоров между Москвой и Киевом, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Госсекретарь Марко Рубио подтвердил намерения Соединенных Штатов способствовать мирному процессу, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон рассчитывает на скорейшее возвращение сторон к продуктивному диалогу.
«Надеюсь, в ближайшее время обе стороны вернутся к переговорам. Мы готовы выступить посредником и помочь довести дело до конца. Думаю, мы - единственная в мире страна, способная на это», - сказал глава американской дипломатии в эфире телеканала Fox News.
Политик подчеркнул, что другие государства также могут попытаться внести свой вклад в достижение мира. Однако он добавил, что участники конфликта признают исключительную способность Вашингтона окончательно решить эту задачу.
Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что за последние месяцы американская сторона несколько снизила темп работы по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
В феврале Марко Рубио подчеркнул исключительную роль Вашингтона в переговорном процессе.
