Лавров рассказал об осуждении в США решения Байдена прекратить диалог с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью газете «Коммерсант» заявил, что администрация президента США Дональда Трампа признала ошибочным решение команды экс-президента Джо Байдена прекратить диалог с Россией, передает ТАСС. Лавров отметил, что американские представители назвали это решение «идиотизмом», унаследованным от предыдущей администрации.



По словам Лаврова, российская и американская стороны согласны с тем, что необходимо обсуждать существующие проблемы и противоречия, чтобы они не перерастали в конфронтацию. Министр подчеркнул важность ответственности обеих стран как международных игроков в поиске решений.

Лавров также отметил, что в ситуациях, где интересы России и США совпадают, страны должны максимально использовать возможности для развития взаимовыгодных проектов в различных сферах. Он считает, что такой прагматичный подход способен улучшить отношения между государствами и обеспечить экономические и технологические выгоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что установил дедлайн президенту России Владимиру Путину по прекращению огня на Украине, европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского или искать нового лидера на Украине, а Россия, несмотря на перекрытое на 95% экономическое взаимодействие с США, не просит отмены санкций.