Лавров: Россия не «бегает» ни за кем и не просит никого отменить санкции

Tекст: Вера Басилая

Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия не обращается с просьбами об отмене введенных против нее санкций. Лавров подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от других стран в критически важных сферах даже в случае отмены санкций.

Министр отметил, что Вашингтон начал обсуждать торговое и экономическое взаимодействие с Россией еще на начальном этапе российско-американских контактов. Однако, по его словам, восстановление экономического взаимодействия будет зависеть от планов США, так как оно на 95% перекрыто незаконными санкциями по сравнению с рекордными 30 млрд долларов десять лет назад.

Сергей Лавров также заявил, что глобализация мировой экономики была разрушена не Дональдом Трампом, а Джо Байденом, который сделал санкции основным инструментом своей внешней политики. Лавров подчеркнул важность сохранения суверенной экономики, на чем неоднократно акцентировал внимание президент России Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые были введены Джо Байденом.

Соединенные Штаты также расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что продление антироссийских санкций президентом США было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.