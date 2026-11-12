Кушнер: Европу позовут на переговоры по Украине ради мира

Politico: США намерены привлечь Европу к переговорам по Украине

Tекст: Игорь Иножарский

По итогам двух дней трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби Кушнер признал отсутствие доверия между сторонами. «Реальность такова, что сейчас между сторонами нет доверия», – заявил он на брифинге для журналистов, добавив, что обсуждения были непростыми, а самым сложным остаётся вопрос о спорных территориях, пишет Politico.

По словам Кушнера, стороны договорились о крупнейшем за время войны обмене пленными, однако окончательные цифры предстоит согласовать после визита Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, где они рассчитывают получить одобрение Владимира Путина.

Главной целью поездки в Москву Кушнер назвал получение согласия Путина на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров – по его словам, Москва уже демонстрирует готовность к этому. После визита американские переговорщики планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.

Украинский президент настаивает, что Европа должна выбрать одного представителя для переговоров и определиться с кандидатурой до конца месяца, тогда как сейчас на встречах в Абу-Даби присутствуют сразу представители Еврокомиссии, Евросовета, НАТО, Британии, Франции, Германии и Италии.

Немецкие чиновники, участвовавшие в переговорах, выразили скептицизм относительно перспектив процесса, назвав его «российской ловушкой».

В среду МИД Швейцарии направил эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби. Спецпосланник США Джаред Кушнер назвал непростым второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными.