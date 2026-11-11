Ушаков анонсировал скорые переговоры со спецпосланниками США

Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

Tекст: Олег Исайченко

«Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

«Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».