События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.2 комментария
Госдума одобрила повышение порога долга для ареста имущества
Госдума одобрила повышение порога долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий накладывать арест на имущество должника при сумме долга менее 10 тыс. рублей.
Документ внесло правительство России в июле. Изменения планируется внести в закон «Об исполнительном производстве». Законопроект предлагает проиндексировать сумму взыскания, при которой не допускается арест имущества, с учетом инфляции. Сейчас арест не накладывается при долге менее 3 тыс. рублей, пишет ТАСС.
Также предлагается увеличить сумму долга, которую судебный пристав может взыскивать из зарплаты и других доходов. В случае принятия закона этот порог вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
Законопроект закрепляет право приставов запрещать регистрацию имущества должника. При этом такой запрет нельзя будет наложить при долге менее 10 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле министр юстиции Константин Чуйченко сообщил об инициативе увеличить минимальный размер долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей.
В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной процедуре реструктуризации долгов граждан по потребкредитам с участием всех кредиторов при сумме от 25 тыс. рублей.
В январе Министерство юстиции подготовило законопроект об увеличении минимальной суммы долга для ареста имущества с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.