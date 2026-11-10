В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
В Россию за девять месяцев въехало на 10% меньше иностранцев
МВД: Число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 10%
За девять месяцев текущего года в Россию въехало около 7,5 млн иностранных граждан, что почти на 10% меньше показателей прошлого года, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Около 7,5 млн иностранных граждан въехало в Россию за девять месяцев нынешнего года, передает ТАСС.
«Что касается непосредственно миграционной ситуации. За девять месяцев на территорию России въехало порядка 7,5 млн граждан. Это почти на 10% меньше, чем в 2025 году», – сказал Колокольцев во время правительственного часа в Совете Федерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев назвал борьбу с нелегальной миграцией в числе главных задач ведомства.
Ранее кабинет министров установил размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России иностранным гражданам в 2027 году на уровне 3010.
Также первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть сообщил о прибытии в Россию около 9 млн иностранных граждан ежегодно.