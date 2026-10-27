МИД Украины: Москве переданы сигналы о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

«Владимир Зеленский поделился своим видением о том, какие сигналы наши партнеры должны передать Путину, и эти сигналы были переданы. Прекращение огня: мы готовы к любому прекращению огня. Второй сигнал – встреча с Путиным. Мы готовы ко встрече с ним», – приводит РИА «Новости» заявление Сибиги на пресс-конференции в Хельсинки.

Министр иностранных дел Украины добавил, что встреча Зеленского и Путина может стать единственным событием, которое придаст необходимый толчок переговорам об урегулировании конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник президента Юрий Ушаков заявил о готовности Владимира Путина принять Владимира Зеленского в Москве для прямых переговоров.

Ранее Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.