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Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене
МИД: Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене
Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов на встрече со спецпосланником генсека ООН Хансом Грюндбергом заявил о необходимости незамедлительно возобновить дипломатический процесс по урегулированию конфликта в Йемене.
Стороны обсудили пути скорейшей остановки эскалации в Йеменской Республике и недопущения распространения конфликта на территорию соседних государств и акваторию Красного моря, сообщает МИД России.
В ведомстве выразили озабоченность ухудшением гуманитарного положения и ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Участники встречи сошлись во мнении о важности возобновления политико-дипломатического диалога под эгидой ООН.
Алимов подтвердил поддержку посреднических усилий всемирной организации и указал на готовность Москвы оказывать содействие урегулированию. По его словам, единственным надежным решением конфликта в Йемене является всеобъемлющий национальный диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая движение «Ансар Аллах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене.
Ранее российские дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии.
Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.