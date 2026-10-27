МИД: Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стороны обсудили пути скорейшей остановки эскалации в Йеменской Республике и недопущения распространения конфликта на территорию соседних государств и акваторию Красного моря, сообщает МИД России.

В ведомстве выразили озабоченность ухудшением гуманитарного положения и ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Участники встречи сошлись во мнении о важности возобновления политико-дипломатического диалога под эгидой ООН.

Алимов подтвердил поддержку посреднических усилий всемирной организации и указал на готовность Москвы оказывать содействие урегулированию. По его словам, единственным надежным решением конфликта в Йемене является всеобъемлющий национальный диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая движение «Ансар Аллах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене.

Ранее российские дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии.

Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.



