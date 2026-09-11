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МИД выразил обеспокоенность резким обострением ситуации в Йемене
МИД: Россия обеспокоена деградацией обстановки в Йемене
Российская сторона в ходе встречи замглавы МИД Евгения Борисенко с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом выразила глубокую обеспокоенность обострением ситуации в Йемене и обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии, сообщили в МИД.
«С российской стороны выражена обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в этой стране, в результате которой обстрелам подверглись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, расположенные в юго-западных провинциях Саудовской Аравии», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы дипломаты обсудили ситуацию в регионе. Обе стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене. Также они поддержали дипломатические усилия, направленные на запуск полноформатного диалога между участниками конфликта под эгидой ООН.
Встреча прошла по инициативе саудовской стороны.
Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.
Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» атаковало объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
Из-за возникших пожаров профильное министерство королевства приостановило работу предприятий энергетической инфраструктуры.