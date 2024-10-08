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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    31 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    54 комментария
    8 октября 2024, 02:53 • Новости дня

    Минюст нашел у Понасенкова идеи превосходства Европы

    Минюст выявил в публикациях Понасенкова идеи превосходства Европы над Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Минюст обнаружил в публикациях блогера Евгения Понасенкова идею превосходства европейской государственности над российским строем, что стало причиной для включения его в реестр иноагентов.

    Минюст в ходе проверки блогера иноагента Евгения Понасенкова выявил в его публикациях идею «превосходства европейской государственности перед российским политическим строем», передает РИА «Новости».

    Ведомство обнаружило, что Понасенков неоднократно выезжал из России, преимущественно в Италию, откуда записал около тридцати видеороликов.

    В материалах дела указано, что контент Понасенкова несет идею «превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем». Минюст также отметил, что блогер использует «аллегории, метафоры и образы» для донесения своих идей.

    Кроме того, Понасенков в своих видеороликах призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС и ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России.

    Мосгорсуд, в свою очередь, признал законным решение Минюста о включении Понасенкова в реестр иноагентов, отклонив апелляционную жалобу блогера. Понасенков пытался оспорить законность проверки Минюста, утверждая, что не получил копию распоряжения и что акт проверки составлен неверно. Однако суд поддержал доводы министерства, ссылаясь на выявленные факты иностранного влияния.

    Ранее сообщалось, что Понасенков решил повторно оспорить статус иноагента.

    5 октября 2024, 15:05 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения группы мигрантов из стран ближнего зарубежья на троих жителей Самары.

    Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

    В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.

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    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

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    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

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    5 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны на службу в зоне СВО

    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

    Бурцев рассказал, что подписал контракт 19 сентября после нескольких месяцев раздумий, передает Ura.Ru. Он отметил, что это было сложное решение, и не стал раскрывать свое местоположение.

    Ранее Бурцев опубликовал фотографию в социальной сети «ВКонтакте» в военной форме и с автоматом, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.

    Несколько лет назад Роман Бурцев стал известен благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо. Он участвовал в различных телешоу и заключил рекламные контракты.

    Ранее суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России.

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    5 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Минобороны: Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою, оказав огневую поддержку наступающим штурмовикам, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, экипаж танка Т-80БВМ из Забайкалья, входящий в состав общевойскового объединения группировки войск «Восток», первым прорвался к Угледару с западного направления, передает РИА «Новости». Проложив дорогу штурмовикам с помощью каткового трала, экипаж израсходовал весь боекомплект для огневой поддержки наступающих.

    Несмотря на израсходованный боезапас, экипаж не покинул поле боя. По словам механика-водителя танка с позывным Бурый, «немного боекомплекта не хватило», и после этого «пушку пробили». Однако, несмотря на повреждения, экипаж продолжал выполнять боевую задачу.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР, где захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Сообщалось, что сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

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    5 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО

    Кадыров передал 100 «Джихад-машин» чеченского производства для СВО

    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

    Эти боевые машины будут распределены в зоне СВО общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», передает ТАСС.

    По словам Кадырова, при разработке техники учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой. «За короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машины». Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», – сказал глава Чечни.

    Серийное производство «Джихад-машин» началось в Чечне в 2024 году. Боевые машины были спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Конструкторскую документацию для военной техники разработал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Испытания «Джихад-машины» прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

    В декабре прошлого года главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

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    5 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян

    Tекст: Александра Юдина

    В пресс-службе кипрского Bank of Cyprus сообщили, что закрыто 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян в период с начала спецоперации на Украине.

    Так, Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян, передает Ura.ru.

    Данные действия были предприняты в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Представитель банка Ли Канн уточнил, что закрытие произошло в рамках стратегии по сокращению рисков, связанных с антироссийскими санкциями.

    При этом в пресс-службе банка заверили, что при закрытии счетов не учитывают национальность клиентов и уведомили большинство из них о предстоящем закрытии заранее.

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    5 октября 2024, 19:57 • Новости дня
    Россия отвергла требования Украины по морскому иску

    Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона требует отклонения всех требований Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.

    В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.

    Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

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    5 октября 2024, 19:18 • Новости дня
    Минобороны показало эвакуацию подбитого танка ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации подбитого украинского танка на Авдеевском направлении.

    «Ремонтно-эвакуационная группа группировки войск «Центр» успешно эвакуировала захваченный в бою танк ВСУ на Авдеевском направлении», – сообщило ведомство в Telegram-канале, уточнив, что машина была подорвана на противотанковой мине, а затем ее добили операторы FPV-дронов.

    Напомним, российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

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    5 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» задержан в Ставропольском крае, сообщили СМИ.

    По одной из версий, задержание произошло после драки с полицейским на концерте в Новопавловске, где Гузенко был в маске, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Стражи порядка потребовали снять маску, и блогер, как утверждает канал, напал на них.

    В то же время, Telegram-канал Baza сообщает о другой причине задержания: по его версии, Гузенко был задержан по административной статье. Он якобы отказался от медицинского освидетельствования, что привело к составлению протокола.

    В оперативных службах Ставрополья подтвердили задержание Гузенко, передает ТАСС. «Его задержали, да, он был в центре города», – сообщил источник агентства, добавив, что блогер ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста.

    По данным из Telegram-канала Гузенко, он активно участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил условия домашнего ареста по делу о драке и отправился в зону СВО, после чего был объявлен в федеральный розыск. После задержания блогер сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

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    5 октября 2024, 15:38 • Новости дня
    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Минобороны: Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника, сообщило Минобороны.

    «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Цели, находившиеся на приграничной территории, были успешно уничтожены, отмечается в сообщении.

    Ранее российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области.

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    5 октября 2024, 10:53 • Новости дня
    Депутат Бессараб назвала способ получения высокой пенсии

    Депутат Светлана Бессараб рекомендовала легальную работу для получения высокой пенсии

    Tекст: Александра Юдина

    Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила работать легально и накапливать пенсионные баллы для высокой пенсии.

    По ее словам, для получения высокой пенсии необходимо работать легально, чтобы накапливать пенсионные баллы и вырабатывать стаж, передает «Лента.ру».

    Депутат также отметила, что важно самостоятельно откладывать пенсионные сбережения и использовать возможности государственного софинансирования, которое может составить около 360 тыс. рублей.

    По словам Бессараб, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет свыше 23 тыс. рублей, а военные пенсии для экс-военнослужащих и силовиков равны примерно 41,4 тыс. рублей.

    Депутат подчеркнула, что в России нет пенсий ниже прожиточного минимума для пенсионеров в субъектах Федерации.

    Кроме того, она уточнила, что если пенсия ниже прожиточного минимума, то это, скорее всего, социальная пенсия, которая выплачивается людям без достаточного трудового стажа.

    В таких случаях государство доплачивает до прожиточного минимума из федерального или регионального бюджета, в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

    Напомним, в 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию. Эти условия сохранятся до 2025 года, после чего потребуется уже 30 баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане могут рассчитывать на досрочную пенсию при накоплении необходимого трудового стажа, который для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет, как заявил глава Союза пенсионеров Подмосковья и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

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    5 октября 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ

    Военкор Стешин: Российские энтузиасты в гаражах создали беспилотник «Молния» с ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские умельцы разработали умный беспилотник «Молния» в гаражах, затем наладили его выпуск при государственной поддержке.

    О разработке беспилотника «Молния» рассказал военкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину командир подразделения БПЛА с позывным Печорин. Он отметил, что беспилотник представляет собой недорогое и эффективное средство доставки боеприпасов.

    «Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов «Молния» поднимает и несет», – сказал Печорин.

    По его словам, дрон изначально был придуман в гаражах. Разработчики получили государственное финансирование, что позволило наладить выпуск беспилотника. Особенностью «Молнии» является наличие искусственного интеллекта в системе наведения, что значительно повышает его эффективность.

    Печорин также рассказал, что дрон успешно выполнял боевые задачи. «Молния» поддерживала штурмовые группы при взятии Красногоровки и участвовала в боях по освобождению двух поселков с названием Желанные.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил рост «народного ОПК».

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    5 октября 2024, 20:39 • Новости дня
    РСЗО «Ураган» уничтожила склад ВСУ на Северском фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ.

    В результате атаки были уничтожены склад боекомплекта и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Операторы БПЛА 3-й армии в ходе проведения разведывательной операции выявили эти важные цели в районе Северского участка. Обнаружив склад с боеприпасами и пункт временной дислокации противника, было принято решение о нанесении удара при помощи РСЗО «Ураган».

    На видео, снятом с беспилотника, зафиксированы моменты ударов, в результате которых были уничтожены несколько автомобилей, а также склад и пункт временной дислокации ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье.

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    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля

    «Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля. Каких реальных результатов достиг в этой атаке Иран и с помощью какого оружия? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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