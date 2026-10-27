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Путин назвал Москву одним из самых эффективно развивающихся мегаполисов мира
Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве заявил, что столица России является одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира.
«Очень надеюсь, уважаемые друзья, что вам удастся познакомиться поближе с Москвой, которая, я в этом убежден, у нас все есть основания так говорить, является одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира, в том числе и благодаря сбалансированному развитию того, что мы называем энергетикой, в данном случае энергетикой многомиллионного мегаполиса», – цитирует Путина РИА «Новости».
Во вторник глава государства провел пленарное заседание саммита ФСЭГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники саммита ФСЭГ под председательством Путина приняли итоговую Московскую декларацию.
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