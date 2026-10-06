Дом XIX века загорелся на Большой Никитской улице в Москве

Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве

Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве

Tекст: Вера Басилая

«В настоящее время подозреваемый находится на допросе», – заявил собеседник РИА «Новости». Он добавил, что правоохранители также допрашивают женщину, которая находилась в машине с задержанным.

Из судебных материалов следует, что с подозреваемого Теймураза Гогиашвили таможня пыталась взыскать 1 млн рублей за ввоз в Россию автомобиля Mercedes-Benz без уплаты пошлины в 2014 году. Суд отказал в иске из-за несоблюдения порядка взыскания.

Ранее в квартире на Жулебинском бульваре нашли фрагменты тела женщины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери.

В тот же день в Воронежской области был задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.