Из ТЦ в Новой Москве эвакуировали 150 человек из-за пожара

МЧС: Из-за пожара в ТЦ в Новой Москве эвакуировали 150 человек

Tекст: Ольга Иванова

Из-за возгорания в торговом центре в Новой Москве на улицу вывели около 150 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Произошло возгорание в торговом центре на улице Героя России Соломатина. Проведена эвакуация порядка 150 человек», – сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что пожар произошел в здании в поселке завода Мосрентген.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй этаж торгового центра загорелся во Всеволожске Ленинградской области.

В конце сентября крыша вспыхнула в воркутинском торговом центре «Белые ночи».

В мае не менее 11 человек погибли при пожаре в торговом центре к западу от Тегерана.