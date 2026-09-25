Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве увеличилось
Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте достигло шести
В результате массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве число пострадавших возросло до четырех человек, среди них двое детей, сообщили в оперативных службах.
«Пострадали четыре человека, в том числе два ребенка», – сообщает ТАСС.
При этом столичная Госавтоинспекция предварительно сообщила, что в результате аварии пострадали три человека. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее в этот день стало известно, что в ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на МКАД столкнулись шесть автомобилей. До этого в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.