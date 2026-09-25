ВС России уничтожили склады Aznauri в Одесской области

Tекст: Катерина Туманова

«В результате попадания и масштабного пожара уничтожено около 8 тыс. кв. м складских помещений и значительный объем готовой продукции. Пьянству бой!», – написал Рожин, приложив фото выгоревшего помещения склада.

Украинские СМИ наперебой сообщают, что 22 сентября был уничтожен главный распределительный центр производителя алкогольных напитков Aznauri в Одесской области.

Удар и масштабный пожар привели к тому, что полностью сгорели складские помещения площадью около 8 тыс. кв. м и значительная часть готовой продукции, сказано в сообщении ua.news.

Пострадавших при этом не было.

Кроме того, российские военные полностью уничтожили склад сети ресторанов японской кухни «Сушия» с товарными запасами и упаковкой, сообщил портал РБК-Украина.

«ВС РФ уничтожили склады ресторанной сети «Сушия», – написал Рожин в Max и добавил фото догорающего склада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов. ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве, а также за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов.



