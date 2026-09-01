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Пожар парализовал работу КПП на границе Украины и Румынии
Пункт пропуска «Орловка» на украинско-румынской границе закрылся из-за пожара
Контрольно-пропускной пункт «Орловка» на украинско-румынской границе в Одесской области временно прекратил работу после ночного пожара.
Работа контрольно-пропускного пункта «Орловка» в Одесской области временно прекратилась из-за ночного пожара, передает РИА «Новости».
Возгорание удалось локализовать, однако функционирование объекта пока не возобновлено.
Госпогранслужба Украины сообщила об инциденте в своем Telegram-канале. Представители ведомства уточнили, что сопредельная сторона уже проинформирована о ситуации.
«Оформление граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска временно приостановлено. Об этом уведомили румынскую сторону», – говорится в официальном заявлении украинского ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по логистической инфраструктуре в Одесской области.
Ранее пограничная полиция приостановила работу двух контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе из-за воздушной тревоги.
До этого украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе.