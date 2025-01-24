Захарова сообщила о продаже Украиной органов, изъятых на поле боя

Tекст: Максим Попов

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине при поддержке Запада была развернута схема черной трансплантологии, передает ТАСС. По ее словам, в местах боев и присутствия украинских войск находили тела с признаками изъятых органов.

Захарова отметила, что под эгидой Минздрава Украины действовали хорошо оснащенные биолаборатории, финансируемые Пентагоном. Украина постепенно превращалась в полигон для различных экспериментов, включая черную трансплантологию, подчеркнула она.

Дипломат указала, что органы, изъятые у погибших, продавались через интернет преимущественно западным заказчикам, которые обладают необходимыми капиталами для подобных покупок.

Захарова обратила внимание на то, что режим Зеленского принял ряд законов, упрощающих процедуры и минимизировавших применение мониторинговых мер при подобных операциях, фактически легализовав незаконные действия.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион «черных» трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной Рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.