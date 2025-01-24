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Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине
Захарова сообщила о продаже Украиной органов, изъятых на поле боя
Киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив наличие биолабораторий под эгидой Минздрава Украины.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине при поддержке Запада была развернута схема черной трансплантологии, передает ТАСС. По ее словам, в местах боев и присутствия украинских войск находили тела с признаками изъятых органов.
Захарова отметила, что под эгидой Минздрава Украины действовали хорошо оснащенные биолаборатории, финансируемые Пентагоном. Украина постепенно превращалась в полигон для различных экспериментов, включая черную трансплантологию, подчеркнула она.
Дипломат указала, что органы, изъятые у погибших, продавались через интернет преимущественно западным заказчикам, которые обладают необходимыми капиталами для подобных покупок.
Захарова обратила внимание на то, что режим Зеленского принял ряд законов, упрощающих процедуры и минимизировавших применение мониторинговых мер при подобных операциях, фактически легализовав незаконные действия.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион «черных» трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной Рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.