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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    24 комментария
    7 августа 2024, 06:40 • Новости дня

    Подполье заявило о «черных» трансплантологах в Сумской области Украины

    Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины на фоне неудачной попытки украинских войск атаковать Курскую область замечены иностранные медики, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в медицинских кругах.

    По словам Лебедева, в Сумской области замечены медицинские автомашины зарубежного производства размером с пятитонный грузовик. «Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там – иностранные медики», – приводит его слова РИА «Новости».

    Высказывается предположение, что прибыли «черные» трансплантологи, чтобы «потрошить раненых бандеровцев на органы». Как сообщил Лебедев со ссылкой на источники, «в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что ВСУ после огневой подготовки направили в атаку 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области.

    Военный аналитик Борис Рожин считает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».

    6 августа 2024, 19:05 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают

    Генерал ВСУ в отставке обнаружил изменения в военных обещаниях руководства Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим надеется на заключение мира, поскольку перестал верить в собственную победу, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Руководство Украины хочет заключить мир из-за потери веры в возможную победу. Такое мнение высказал генерал украинских вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». Украинское руководство озвучивает «желание о мире», но не произносит слов «победа» в последние полгода, заявил Кривонос в интервью, передает «Газета.Ru».

    Он добавил, что киевский режим потерял свыше 20% территории, которые он не сможет вернуть. «Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», – заключил генерал.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем.

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    6 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область

    Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область

    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные направили до 300 человек при поддержке 11 танков на российские позиции в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.

    Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

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    6 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор Котенок рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем, утверждает военный корреспондент Юрий Котенок.

    «На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», – написал Котенок в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    По словам военкора, убежища расположены под корпусами госпиталя, в которых находятся раненые бойцы ВСУ и российские военнопленные.

    Ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом».

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    6 августа 2024, 19:23 • Новости дня
    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои

    Врио главы Курской области Смирнов: В двух районах продолжаются бои

    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боестолкновения с украинскими боевиками ведутся в двух районах Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во вторник вечером.

    Бои на границе идут в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ, сообщил Смирнов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область.

    Коментарии (19)
    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

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    6 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области

    Минобороны: Остатки ДРГ Украины выбиты на свою территорию и блокированы российскими силами

    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остатки украинской диверсионной разведгруппы отступили с территории Курской области, их попытка закрепиться на примыкающей к границе земле не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России.

    Украинская ДРГ понесла потери после ударов беспилотников, авиации и артиллерии ВС России, после чего отступила на свою территорию, где около госграницы ее блокировали российские подразделения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После ряда ударов, остатки диверсантов ушли на украинскую территорию, им продолжают наносить огневое поражение, заключили в Минобороны.

    Ранее министерство перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что боестолкновения ведутся в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ.

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    6 августа 2024, 22:44 • Новости дня
    ВСУ разрушили храмы мужского монастыря в Курской области

    Настоятель монастыря в Курской области игумен Питирим сообщил о разрушении храмов в результате обстрела со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    Игумен сообщил, что «разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», передает ТАСС.

    РИА «Новости» он сообщил, что «разбит и сожжен собор монастырский, главный». Кроме того, «поврежден братский корпус, храмовый корпус», а «ближе к вечеру подожжен Покровский храм», «остались только стены».

    При этом пострадавших, как сообщил игумен, нет.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. После огневой подготовки ВСУ направили 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин в атаку в Курской области.

    Вечером Минобороны России сообщило, что уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    ВСУ возобновили обстрел города Суджа. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, недалеко от города.

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    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

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    6 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Шойгу объяснил желание Запада добиться паузы в боевых действиях

    Шойгу: Запад хочет добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться

    Шойгу объяснил желание Запада добиться паузы в боевых действиях
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад и киевский режим пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы Украина могла перегруппироваться, но Москва будет смотреть только на конкретные действия, а не просто доверять словам, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», – передает его слова ТАСС.

    Доверять их словам Россия не намерена, Москва будет полагаться только на конкретные действия.

    Секретарь Совбеза добавил, что Украина за неполные два месяца, по данным Минобороны, потеряла более 115 тыс. военных. Этих потерь можно было избежать, если бы были выполнены требования, которые изложил президент России Владимир Путин.

    «Поэтому наша позиция ясна, понятна – войска движутся вперед», – указал Шойгу. Он напомнил, что за два месяца ВС России освободили 420 квадратных километров.

    Также, по данным с МО, с 14 июня ВСУ потеряли около 3 тыс. единиц бронетехники, а автомобильной – более 3 тысяч.

    Секретарь СБ добавил, что Киев никак не реагировал на предложения, озвученные Путиным в июне. О таких форматах, как Женевская конференция по Украине или мирная формула, говорить не приходится, поскольку переговоры проходят без главного переговорщика.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что до мирных переговоров по Украине осталось два шага.

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    6 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Соловьев: Над Нью-Йорком в ДНР водружен российский флаг
    Соловьев: Над Нью-Йорком в ДНР водружен российский флаг
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой народной республике водружен флаг России, сообщил телеведущий Владимир Соловьев во вторник вечером.

    Флаг России водрузили над зданием школы военнослужащие 9-й мотострелковой бригады (бывший штурмовой батальон «Сомали»), сообщил Соловьев в своем Telegram-канале.

    В подтверждение своим словам он опубликовал видеозапись, на которой военный забрался на крышу здания и установил там российский флаг.

    Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что значительные силы ВСУ попали в окружение около Нью-Йорка.

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    6 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками

    Сапер: ВСУ переходят на самодельные мины с умными датчиками из-за нехватки боеприпасов

    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ все чаще используют самодельную взрывчатку с недорогими датчиками для коптеров и умных домов на фоне нехватки армейских мин. Саперы армии России изучают нововведения противника и учат новобранцев не попадаться на уловки противника, сообщил инструктор-сапер с позывным Гном.

    По его словам, в приоритете изучения саперов разные платы управления и взрыватели, особое внимание уделяется «сюрпризам», которые могут стоять с платами управления и переделаны под разные датчики, передает ТАСС.

    Гном рассказал, что в ВСУ это развито из-за нехватки массовых инженерных боеприпасов, украинцы вынуждены мастерить разного рода СВУ и ставить на взрыватели по принципу плат управления.

    По словам инструктора, эти датчики встречаются в системах умных домов и даже в подъездах многоквартирных зданий – чтобы зажигать свет, при этом на поле боя саперы им находят различное применение. Гном добавил, что за год число подобных умных ловушек у ВСУ выросло «на 1000%».

    Он добавил, что армейские мины тоже модифицируются датчиками управления под различные задачи. На полигонах в ЛНР с новобранцами и бойцами на переподготовке внимательно изучают возможные ловушки.

    Ранее боец с позывным Монтана рассказал о заминированном ВСУ зайце.

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    6 августа 2024, 08:31 • Новости дня
    СМИ: В Киевской области атаковано оборонное предприятие
    СМИ: В Киевской области атаковано оборонное предприятие
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Бровары Киевской области подверглось атаке оборонное предприятие, расположенное неподалеку от местного торгового центра, пишут СМИ.

    Видео, на котором, предположительно, запечатлен момент прилета по объекту, опубликовал Telegram-канал Shot, передает Ura.Ru.

    «Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», – говорится в подписи к ролику.

    Ранее российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

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    6 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 235 беспилотников, 561 ЗРК, 16 776 танков и других бронемашин, 1396 машин РСЗО, 12 904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 419 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    6 августа 2024, 20:37 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ потратили последние силы при атаке на Курскую область
    Алаудинов: ВСУ потратили последние силы при атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия истратила последние резервы на границе с Курской областью, после этого нападения ВС России окажутся на «финишной прямой» специальной военной операции, заявил замглавы Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    В ближайшие дни ресурсы и резервы ВСУ, скопленные у границы Курской области, будут уничтожены, после этого ВС России выйдут на «финишную прямую по завершению СВО», заявил Алаудинов, передает РИА «Новости».

    После этого вряд ли кто-то сможет остановить российские силы, заключил он.

    Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область. Минобороны называло подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке на регион.

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    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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