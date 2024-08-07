Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Подполье заявило о «черных» трансплантологах в Сумской области Украины
Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины
В Сумской области Украины на фоне неудачной попытки украинских войск атаковать Курскую область замечены иностранные медики, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в медицинских кругах.
По словам Лебедева, в Сумской области замечены медицинские автомашины зарубежного производства размером с пятитонный грузовик. «Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там – иностранные медики», – приводит его слова РИА «Новости».
Высказывается предположение, что прибыли «черные» трансплантологи, чтобы «потрошить раненых бандеровцев на органы». Как сообщил Лебедев со ссылкой на источники, «в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов».
Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что ВСУ после огневой подготовки направили в атаку 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области.
Военный аналитик Борис Рожин считает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».