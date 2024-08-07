Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины

Tекст: Антон Антонов

По словам Лебедева, в Сумской области замечены медицинские автомашины зарубежного производства размером с пятитонный грузовик. «Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там – иностранные медики», – приводит его слова РИА «Новости».

Высказывается предположение, что прибыли «черные» трансплантологи, чтобы «потрошить раненых бандеровцев на органы». Как сообщил Лебедев со ссылкой на источники, «в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов».

Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что ВСУ после огневой подготовки направили в атаку 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области.

Военный аналитик Борис Рожин считает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».