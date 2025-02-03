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Создатель батальона «Арбат» Саркисян пострадал при взрыве в ЖК «Алые паруса»
Создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»
Президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.
Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В результате взрыва погиб его охранник. Саркисян был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
По информации столичного департамента здравоохранения, пострадали четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в многопрофильные стационары, где им оказывают необходимую медицинскую помощь и проводят диагностику, передает ТАСС.
Армен Саркисян является создателем батальона специального назначения «Арбат», который действует в составе интербригады «Пятнашка». Этот батальон специализируется на штурмовых операциях и выполняет задачи в различных точках, не имея постоянных позиций на передовой.
Ранее сообщалось, что целью взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» было покушение на убийство, в результате чего пострадали охранники человека, на которого покушались.
Напомним, в холле ЖК на северо-западе Москвы произошел взрыв, повредивший остекление и гипсокартонный потолок, при этом, по данным СМИ, могло сработать самодельное взрывное устройство.
Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.
По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбудили дело.