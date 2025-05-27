Air Serbia получила право летать из Белграда в Шанхай через Россию

Tекст: Евгения Караваева

Разрешение на использование Транссибирской магистрали в воздушном пространстве России для полетов из Белграда в Шанхай выдал Минтранс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

В письме сербских авиавластей отмечается благодарность за оперативное согласование соглашения об использовании маршрута. «Имею честь настоящим сослаться на ваше письмо № 9-710 от 25 апреля 2025 года, чтобы поблагодарить вас за оперативный отклик на нашу инициативу по достижению соглашения об использовании Транссибирской магистрали в воздушном пространстве Российской Федерации авиакомпанией "Эйр Сербия" при выполнении регулярных рейсов по маршруту Белград – Шанхай», – заявили в ответе.

Минтранс РФ также предложил добавить Шанхай в качестве промежуточного и конечного пункта в таблицу маршрутов, которая прилагается к двустороннему соглашению о воздушном сообщении от 2011 года. Сербия поддержала это предложение.

А власти Китая решили запустить авиаэкскурсии на электрических беспилотниках.

Напомним, что в мае впервые с 1993 года между Россией и Абхазией началось регулярное авиасообщение.