Впервые с 1993 года начинается регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Между Россией и Абхазией возобновляются регулярные авиарейсы впервые с 1993 года, передает ТАСС.

Первый рейс авиакомпании «ЮВТ аэро» по маршруту Москва – Сухум стартует 1 мая. Представитель администрации президента Абхазии сообщил: «Начало регулярных полетов пройдет в торжественной и праздничной обстановке 1 мая. В церемонии открытия аэропорта примет участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко».

На мероприятие приглашены депутаты парламента, члены правительства, руководители общественных организаций, бывшие президенты, а также представители науки и культуры. Первым пассажирам рейса Москва – Сухум вручат памятные подарки, а министерство культуры подготовит праздничный концерт.

Первые два рейса будут выполнены 1 и 3 мая, далее перелеты по маршруту Внуково – Сухум станут еженедельными по субботам. Вылет из Москвы запланирован на 14.30, прибытие в Сухум – в 18.00, обратный рейс отправляется в 19.30 и прибывает в Москву в 23.00. Дорога занимает около 3 часов 50 минут, рейсы осуществляются на 50-местном самолете Bombardier CRJ200.

Росавиация также выдала разрешения авиакомпаниям iFly и Nordstar на полеты в Сухум. iFly сможет выполнять до 14 рейсов в неделю из Москвы, Nordstar – семь рейсов из Москвы и три рейса из Красноярска в неделю.

Безопасность полетов гарантирует аэродромно-диспетчерский центр Сухумского аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сухуме прошло совещание по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, на котором руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба обратился к первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко с просьбой организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона.