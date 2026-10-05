Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

Tекст: Антон Антонов

В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

