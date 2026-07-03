Британская полиция раскрыла масштабную сеть домашних насильников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью раскрыло банду из более 270 человек, причастных к домашним изнасилованиям и распространению видеозаписей в Сети, передает РИА «Новости».

Злоумышленники накачивали своих жертв наркотиками или алкоголем перед совершением преступлений.

«Имели место скоординированные действия правоохранительных органов по борьбе с растущей угрозой организованных сексуальных преступлений и домашнего насилия… С октября 2025 года следователи выявили более 270 человек, связанных с одним конкретным онлайн-форумом», – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что изнасилования происходили в рамках длительных отношений, а некоторые жертвы подвергались насилию десятилетиями.

Деятельность этой группы напомнила резонансное дело Доминика Пелико во Франции, который в 2024 году был осужден на 20 лет за то, что годами подсыпал снотворное своей жене и приглашал незнакомцев для участия в изнасилованиях. Расследование в Британии проводилось совместно с европейскими партнерами в рамках проекта Medusa, инициированного Европолом в апреле 2026 года.

Руководитель отдела Королевской прокурорской службы по изнасилованиям Шивон Блейк назвала выявленные факты одними из самых ужасающих в своей карьере. По ее словам, жертвы подвергались надругательствам в собственных домах, что является грубым нарушением доверия, а сами преступления процветали втайне за закрытыми дверями и в интернете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны экс-принца Эндрю.

В середине июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер запустил национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

Чуть позже правоохранители передали в лондонский суд дело студента об изнасиловании десяти одурманенных наркотиками женщин.