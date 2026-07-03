Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
Британская полиция раскрыла масштабную сеть домашних насильников
Правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью раскрыло банду из более 270 человек, причастных к домашним изнасилованиям и распространению видеозаписей в Сети, передает РИА «Новости».
Злоумышленники накачивали своих жертв наркотиками или алкоголем перед совершением преступлений.
«Имели место скоординированные действия правоохранительных органов по борьбе с растущей угрозой организованных сексуальных преступлений и домашнего насилия… С октября 2025 года следователи выявили более 270 человек, связанных с одним конкретным онлайн-форумом», – говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что изнасилования происходили в рамках длительных отношений, а некоторые жертвы подвергались насилию десятилетиями.
Деятельность этой группы напомнила резонансное дело Доминика Пелико во Франции, который в 2024 году был осужден на 20 лет за то, что годами подсыпал снотворное своей жене и приглашал незнакомцев для участия в изнасилованиях. Расследование в Британии проводилось совместно с европейскими партнерами в рамках проекта Medusa, инициированного Европолом в апреле 2026 года.
Руководитель отдела Королевской прокурорской службы по изнасилованиям Шивон Блейк назвала выявленные факты одними из самых ужасающих в своей карьере. По ее словам, жертвы подвергались надругательствам в собственных домах, что является грубым нарушением доверия, а сами преступления процветали втайне за закрытыми дверями и в интернете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны экс-принца Эндрю.
В середине июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер запустил национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.
Чуть позже правоохранители передали в лондонский суд дело студента об изнасиловании десяти одурманенных наркотиками женщин.