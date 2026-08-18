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    18 августа 2026, 22:50 • Общество

    Россия и Украина вернули разных святых

    Россия и Украина вернули разных святых
    @ Пресс-служба Патриархии РПЦ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН* Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от своих истинных святых.

    В Киеве состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России). В мероприятии приняли участие Владимир Зеленский, премьер-министр Сергей Корецкий, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, а также боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили знамена своих подразделений к останкам Коновальца.

    Выступая на церемонии, Зеленский поблагодарил тех, кто «десятилетиями хранил память о Коновальце», и поздравил всех, для кого возвращение его тела стало «делом чести». Таким образом Киев фактически придал государственный статус чествованию одного из основателей украинского радикального национализма.

    Эксгумация останков Коновальца началась 11 августа на кладбище Кросвейк в Нидерландах. Спустя два дня прах доставили в Киев, где его встречали с государственными и воинскими почестями. Напомним, Коновалец был офицером армии Австро-Венгрии, во время Первой мировой войны попал в российский плен, а позднее возглавил корпус сечевых стрельцов Украинской народной республики. Впоследствии он создал Украинскую военную организацию, на базе которой возникла ОУН.

    В начале 1930-х годов организация наладила сотрудничество с Третьим рейхом. Сам Коновалец дважды встречался с Адольфом Гитлером, а в 1938 году был ликвидирован в Роттердаме советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Именно там он и был похоронен.

    «Освящение» флагов террористов у останков пособника нацистов – это то, к чему пришли украинский политикум, бизнес, влиятельные националистические силы и определенная часть общества. Киев заменяет православие на полную его противоположность – агрессивное язычество. По сути, это откат Украины ко времени до крещения Руси», – пояснил религиовед Роман Лункин.

    По его словам, церемония показала попытку Банковой встраивать нацистских преступников в пантеон святых. «В рамках создания «новой», как они считают, нации Киев и радикальные группировки собирают по каплям элементы украинского национализма», – отметил спикер.

    «Обряд с останками Коновальца показал отсутствие уже даже не религиозных, а элементарных нравственных критериев, которые бы сегодня определяли украинскую национальную идею. Мы увидели еще одно доказательство того, что Киев отказался от моделей госстроительства, которые бы не предполагали агрессию по отношению к истинному православию и к России», – подчеркнул аналитик.

    Собеседник обратил внимание: поклонение останкам Коновальца даже по форме больше напоминало магические ритуалы Третьего рейха, чем действо, имеющее отношение к христианству. «Я бы сказал, что произошедшее требует полного повторного освящения храма, но Украинская греко-католическая церковь уже почти сто лет потворствует нацистам и их пособникам. Поэтому место проведения церемонии «Азова» также не вызывает удивления», – указал он.

    На этом фоне примечательно, что во вторник Русская православная церковь (РПЦ) и ученые официально объявили об обретении и подтверждении подлинности мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ.

    Реставрационные мероприятия проводились в июле из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    «Реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного (отца Донского) и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки», – рассказали в РПЦ.

    Также во вторник в соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично отслужил молебен. По его благословению, первые извлеченные частицы мощей великого князя будут переданы в российские храмы для поклонения верующих. Помощник президента Владимир Мединский назвал событие «неожиданным, символичным и почти сказочным».

    Дмитрий Донской правил в XIV веке и сыграл важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих.

    В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – говорит Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря ему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно:

    все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского – главное духовное событие года, согласен историк Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «И то, что оно происходит именно сейчас, когда Россия ведет решающее сражение за Донбасс и Новороссию – не просто совпадение. Это добрый знак, серьезный символ того, что победа будет за нами», – считает он.

    Собеседник напомнил слова князя, сказанные жене Евдокии перед уходом на Куликово поле: «Если Бог с нами, кто против нас?». «Сегодня, обретя мощи святого воина и правителя, мы вновь вспоминаем эти слова. С нами Бог, а значит, никакие силы – ни нацисты на Украине, ни стоящий за ними коллективный Запад – нас не сломят. С нами наша история, наши святые, наши предки», – добавил историк. По словам Мягкова,

    значение Дмитрия Донского для России определяется тем, что в его образе соединились духовный авторитет, воинская доблесть и государственный талант.

    «Достаточно вспомнить 1944 год, когда верующие в Советском Союзе собирали средства на танковую колонну имени Дмитрия Донского, героически сражавшуюся на фронте», – подчеркнул историк.

    При этом историческое значение князя связано не только с военными победами, но и с объединением русских земель вокруг Москвы.

    «Лев Гумилев точно заметил: на Куликово поле пришли москвичи, смоляне, ростовчане, а ушли – русские. Сегодня мы проходим через такое же сплочение. До недавнего времени мы были разобщены: кто-то за либералов, кто-то за коммунистов, кто-то сам по себе. Но сейчас, в этот переломный момент, весь наш многонациональный народ вправе называть себя русским – в том смысле, что мы едины», – рассуждает историк.

    Именно при Дмитрии Донском были заложены важнейшие основы будущего централизованного государства:

    началось строительство Белокаменного Кремля, продолжилось объединение земель вокруг Москвы, княжество противостояло литовским набегам – князь Ольгерд трижды пытался захватить столицу. Кульминацией этого противостояния стала Куликовская битва.

    «Важно помнить, что в войске Мамая были и европейцы, например нанятая генуэзская тяжелая пехота. То есть уже тогда нашему воинству противостояли не только ордынцы, но и представители Запада. Поэтому обретение мощей Дмитрия Донского – это и символ, и чудо, и тот путь, который освещает нам дорогу к победе. Оно зажигает в душах людей всех национальностей, живущих в России, огонь святой борьбы и веры в победу», – сказал историк.

    По мнению собеседника, значение события выходит далеко за рамки исторической памяти и непосредственно связано с сегодняшним восприятием происходящего в стране. В первую очередь, считает он, оно способно поддержать тех, кто находится на передовой. «Но оно важно и для тружеников тыла: рабочих, которые трудятся в три смены на заводах, производя оружие и технику; для волонтеров, учителей, врачей, для всех, кто вносит свой вклад в нашу будущую победу. Все мы чувствуем духовную поддержку наших святых предков, и это придает сил», – добавил Мягков.

    При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси,

    уточняет Лункин. «Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес. Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых кости нацистов, а вместо литургии факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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