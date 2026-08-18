Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Украинские боевики «освятили» знамена у гроба нациста Коновальца
Украинские боевики освятили знамена у гроба нациста Коновальца
Боевики из террористической организации «Азов» (запрещена в России) приложили стяги своих подразделений к останкам пособника нацистов Евгения Коновальца, привезенным на Украину из Роттердама для перезахоронения.
Члены запрещенной в России террористической организации устроили акцию в одном из униатских храмов украинской столицы, передает РИА «Новости».
«Хоругви подразделений 1-го корпуса НГУ «Азов» торжественно освящены у гроба полковника Коновальца», – говорится в сообщении боевиков. Один из участников церемонии назвал пособника нацистов героем нации.
Останки главаря Организации украинских националистов (ОУН*, признана в РФ террористической организацией) эксгумировали в Роттердаме 11 августа 2026 года. Прах временно разместили в церкви. Впоследствии его планируют захоронить на военном мемориальном кладбище в Киевской области.
В первой половине 1930-х Коновалец организовал серию убийств советских и польских деятелей. Известно, что он дважды встречался с Адольфом Гитлером. Перезахоронение террориста вызвало протест даже в Польше.
Батальон радикалов, использующий нацистскую символику, был создан на Украине в 2014 году. Боевики подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей, которых они использовали в качестве живого щита.
Ранее боевики террористической организации «Азов» провели торжественное прощание с Евгением Коновальцем в Киеве.
Несколькими днями ранее останки главаря ОУН извлекли из могилы в нидерландском Роттердаме.
В середине июля правительство Украины распорядилось перенести прах националиста на военное мемориальное кладбище в Киевской области.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ