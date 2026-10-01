Путин назвал сохранение нейтрального статуса Украины целью России

Путин: Нейтральный статус Украины остается целью России

Tекст: Вера Басилая

Отвечая на вопрос модератора сессии, Путин подтвердил, что Россия по-прежнему добивается нейтрального статуса Украины, передает РИА «Новости». «Да. Потому что, получая независимость, Украина приняла декларацию. Я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что она – нейтральное государство», – сказал Путин.

Также Путин сообщил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине развивается активно. Кроме того, глава государства выразил желание как можно быстрее завершить боевые действия с помощью переговорного процесса.

«Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в два с половиной раза больше, чем в предыдущие месяцы», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин объяснил важность сохранения права вето в Совбезе ООН.

Российский лидер заявил, что Москва отслеживает поставки оружия на Украину из-за рубежа.

Президент отметил, что отсутствие единых правил в мире приводит к агрессивному навязыванию своих.