Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин заявил, что Москва отслеживает поставки оружия на Украину из-за рубежа
Россия не планирует в ближайшее время наносить удары по предприятиям в странах, поставляющих вооружение на Украину, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
Москва следит за источниками поставок вооружений Киеву, но это не означает скорых ударов по объектам на территории этих стран, сообщил президент, передает ТАСС. По словам главы государства, поставки оружия создают угрозу, которую Вооруженные силы и военная разведка России должны четко понимать и оценивать.
«Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И конечно, Вооруженные силы России, военная разведка, должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент перечислил ошибки Запада в отношении Москвы. Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.
Глава государства сообщил, что Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках.