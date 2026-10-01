Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин: Европа проявляет более агрессивную политику к России, чем США
Президент Владимир Путин сообщил, что многие европейские страны ведут себя по отношению к России агрессивнее Вашингтона, который сейчас стремится к завершению украинского конфликта.
«Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты», – подчеркнул глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».
По его словам, США стремятся к прекращению конфликта, тогда как многие страны Европы, исходя из неблагоприятного развития экономики в своих странах, положения правящего политического класса, исходя из изменений настроений внутри своих стран, «являются застрельщиками агрессивного поведения в отношении России и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании клуба «Валдай» российский лидер рассказал о попытках Запада изолировать Россию после распада СССР.
Глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию.
В четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.