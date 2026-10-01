Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
ИИ помог расшифровать закодированное послание Наполеона спустя 217 лет
Американский инженер Картер Черч с помощью искусственного интеллекта разгадал зашифрованное письмо французского императора Наполеона Бонапарта, написанное более двух веков назад.
Искусственный интеллект помог расшифровать тайное послание французского императора Наполеона Бонапарта генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону, передает ТАСС. Письмо, состоящее из 1,3 тыс. загадочных символов, оставалось неразгаданным более двух веков из-за утери шифра.
Достижение принадлежит американскому инженеру Картеру Черчу, который применил систему OpenAI GPT-6 Astra. Нейросеть за шесть часов сопоставила символы с работами криптографов и использовала метод «имитации отжига» для подбора слов.
В историческом документе 1809 года говорится: «Австрию атакуют одновременно со всех сторон. Следовательно, она стремительно движется к своей гибели». Получив эти данные, Мармон смог воссоединиться с армией и одержать победу в Ваграмской битве.
Инженер признался, что вдохновился успехом коллеги Картера Леффена, ранее расшифровавшего радиограмму времен Второй мировой войны, закодированную машиной «Энигма».
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