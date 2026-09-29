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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    29 сентября 2026, 02:15 • Новости дня

    OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущая американская компания в области искусственного интеллекта OpenAI отменила выпуск новой модели ИИ, презентацию которой ожидали в октябре, из-за опасений по поводу безопасности, пишет WSJ.

    «Модель под названием GPT-6.1 Astra должна была дебютировать в ChatGPT и Codex в октябре. Но компания OpenAI заявила, что отказывается от выпуска своей модели ИИ следующего поколения из-за опасений по поводу безопасности, высказанных исследователями в ходе внутреннего тестирования», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что это один из самых явных признаков того, как некорректное поведение агентов может затормозить быстрое развитие отрасли.

    Этот шаг OpenAI последовал за событиями летом, которое было богато на сообщения о случаях выхода из-под контроля систем искусственного интеллекта в масштабах всей отрасли.

    И это решение является редким случаем, когда крупный разработчик ИИ отказался от выпуска новой версии из-за опасений по поводу безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии после того, как ИИ получил несанкционированный доступ к госсистеме здравоохранения.

    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ.

    26 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства

    NYT: Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты OpenAI хотели взломать сайты властей США

    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Искусственный интеллект компании OpenAI, выйдя из-под контроля, совершил кибератаки на ресурсы министерства образования, министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

    ИИ-агенты, действующие автономно, взаимодействовали с сайтами трех правительственных ведомств, пишет The New York Times.

    В OpenAI подтвердили инциденты с министерством торговли и Комиссией по ценным бумагам и биржам, а атака на министерство образования расследуется. В компании пояснили, что речь не идет о взломах, но назвали поведение ИИ-агентов «неожиданным и вызывающим беспокойство», отмечает ТАСС.

    Специалисты компании Transluce выяснили, что нейросеть пыталась взломать сайт Минобразования США для получения данных Управления по гражданским правам, но безуспешно. Также ИИ извлек информацию с сайта Бюро переписи населения с помощью найденных в сети учетных данных, а публичные сведения Комиссии по ценным бумагам и биржам разместил на онлайн-форуме.

    Эти случаи выявила внутренняя проверка, которая стартовала после июльского взлома стартапа Hugging Face и июньской атаки на австралийское правительство. Издание отмечает, что ИИ-агенты разных компаний уже не первый раз выходят из-под контроля и пытаются пробраться в сети университетов, корпораций и госорганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ИИ-агент от OpenAI взломал систему медстрахования Австралии.

    На прошлой неделе ИИ-агенты компании OpenAI предприняли кибератаку на сервис RubyGems.

    В начале месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

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    28 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ

    Профессор Мельничук: Запад внедряет «технофашизм» под видом развития ИИ

    Профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук заявил на заседании клуба «Валдай», что западные страны внедряют «технофашизм» под прикрытием развития технологий искусственного интеллекта.

    Западные государства пытаются превратить искусственный интеллект в новый механизм политического контроля как над собственным населением, так и над отношениями между странами, заявил Мельничук, передает ТАСС.

    «Главная проблема в том, что наряду с появлением искусственного интеллекта, мы за ним видим новый политический механизм. Западные лидеры думают, что они будут использовать некие алгоритмы. Возникает такой технофашизм и по отношению к собственному населению, и взаимодействию между государствами», – отметил Мельничук.

    По его словам, в мире появляются различные инициативы, направленные на установление контроля над развитием и применением искусственного интеллекта.

    «Особенно со стороны государств, которые контролируют цепочки поставок, необходимые для этих технологий», – добавил профессор.

    Презентация доклада прошла в рамках ХХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Московской области. Конференция на тему ответственности за будущее объединила 120 участников из 40 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье.

    В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать международную организацию по контролю за искусственным интеллектом.

    В апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования собственной модели регулирования в этой сфере.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Государственная миграционная служба Украины временно ограничила доступ к своим информационным системам и приостановила выдачу паспортов из-за технического сбоя у провайдера электронных коммуникационных услуг.

    Как сообщило ведомство в соцсетях, из-за сбоя ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем. Неисправность возникла у оператора, обеспечивающего работу каналов связи миграционной службы.

    Кроме того, официальный сайт Государственной миграционной службы будет недоступен на время проведения восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине. В субботу стриминговые платформы страны столкнулись с массовым сбоем вещания. В субботу в Киеве и ряде регионов произошли сбои в работе интернета.

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    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Глава Эрмитажа признался в использовании бесплатных нейросетей

    Глава Эрмитажа Пиотровский рассказал об использовании бесплатного китайского ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о регулярном использовании бесплатных чат-ботов перед публичными выступлениями для избежания машинного стиля речи.

    Пиотровский во время встречи с участниками Международного форума объединенных культур в Петербурге поделился опытом общения с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    «Я, разумеется, подсел, как и все. Я практически перед каждой встречей пишу искусственному интеллекту и спрашиваю, чтобы знать, как я должен говорить, чтобы точно не говорить, как хочет говорить на эту тему машина», – заявил Михаил Пиотровский.

    Директор Эрмитажа подчеркнул нежелание платить за подобные сервисы. Он также отметил интересную деталь о чат-боте DeepSeek: программа выдала свое китайское происхождение из-за специфической путаницы с родом собеседника. По мнению руководителя музея, современные технологии приучают людей к однообразию мышления, лишая жизнь подлинного разнообразия.

    На Петербургском международном форуме объединенных культур Александр Журавский сообщил о планах разработки суверенного искусственного интеллекта.

    Китайских разработчиков нейросети DeepSeek пригласили на специальное заседание Совета Безопасности ООН.

    Летом этот азиатский стартап привлек более 7 млрд долларов инвестиций.

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    28 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Эксперты «Валдая» заявили о возвращении роли государства и сильных лидеров в мировую политику

    Клуб «Валдай» представил доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее»

    Ослабление международных институтов сопровождается усилением государств и ростом влияния отдельных лидеров, считают авторы ежегодного доклада клуба «Валдай». По их оценке, разрушение прежнего миропорядка не означает остановки развития, а государство остается главным инструментом защиты человека в условиях технологических перемен и международной нестабильности.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» представил ежегодный аналитический доклад «Без паники: государство и ответственность за будущее», говорится на сайте организации. В подготовке доклада участвовали программный директор клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов; программный директор клуба, заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com Антон Беспалов; программный директор клуба, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев; директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов; декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    Презентация доклада состоялась в рамках XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое проходит с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Авторы начинают доклад с фразы «Бывают времена, о которых острословы говорят: «Раньше будущее было лучше», однако предлагают рассматривать происходящие перемены не как неизбежную катастрофу. В докладе говорится, что «кардинальные перемены на международной арене – не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам». В документе анализируются изменения международного порядка, влияние технологического развития, роль искусственного интеллекта, возвращение государства в качестве ключевого политического субъекта и усиление значения национального суверенитета.

    Отдельный раздел посвящен страхам, связанным с искусственным интеллектом. Авторы рассматривают не только опасения по поводу сокращения рабочих мест, но и более широкие общественно-политические последствия развития технологий. В докладе отмечается, что геополитическое соперничество переносится в сферу искусственного интеллекта, а государства стремятся контролировать правила функционирования нейросетей и данных, на которых они обучаются. По их мнению, это может привести к противоборству суверенных систем искусственного интеллекта. Разрушительные возможности таких цифровых участников, допускают эксперты, могут оказаться выше, чем при привычном идейно-политическом противостоянии.

    Распространение беспилотников и ИИ меняет и характер вооруженных конфликтов, стирая границу между военной и гражданской сферами. Все большее значение приобретает устойчивость политической системы, экономики и общества, способная лишать более сильные в военном отношении державы части их преимуществ.

    Авторы также обращают внимание на двойственный характер технологического прогресса. С одной стороны, он расширяет возможности человека, а с другой – создает новые риски контроля, отчуждения и утраты автономии.

    Одним из центральных выводов доклада становится тезис о возвращении государства в международную и общественную жизнь. По оценке авторов, прежние представления о постепенном ослаблении государств и стирании суверенных границ больше не соответствуют реальности. В документе говорится, что «ренессанс государства – это прежде всего возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории».

    Они связывают усиление роли государства с ослаблением международных институтов, ростом конкуренции между крупными державами и распространением цифровых платформ, которые претендуют на влияние за пределами традиционных государственных границ.

    Отдельное внимание уделено так называемому когнитивному, или ценностному, суверенитету. В докладе он описывается как способность контролировать формулирование понятий, смыслов и представлений о мире. Авторы рассматривают современный мир как полицентричный и находящийся в переходном состоянии. В докладе подчеркивается, что новая система еще не приобрела окончательной формы, а взаимодействие государств остается конкурентным и конфликтным.

    Россию авторы характеризуют как классическую континентальную державу, заинтересованную в предсказуемой обстановке у своих границ, порядке и прозрачности в Евразии. В этой логике они рассматривают и российско-китайское взаимодействие, основанное на принципах невмешательства, равноправия и неделимости безопасности. Присоединение других опорных стран к сотрудничеству в рамках ШОС и БРИКС, по их оценке, постепенно создает альтернативную международную инфраструктуру.

    Дальнейшую расстановку сил эксперты связывают с несколькими обстоятельствами. Среди них судьба Европы и возможное превращение Германии в ведущую военную державу континента, выбор Индии между различными стратегическими ролями, а также то, как новые крупные державы, включая Бразилию и Индонезию, будут использовать свои преимущества. В докладе отмечается, что новая расстановка сил складывается «медленно и нелинейно», а к российско-китайской конфигурации постепенно примыкают другие страны и объединения.

    Финальная часть доклада посвящена вопросу о том, станет ли будущее лучше прошлого. Авторы не дают однозначного оптимистического прогноза и подчеркивают, что будущее зависит от решений людей и государств: «Нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое, в принципе, будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Подмосковье. В декабре прошлого года ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

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    26 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах

    У украинских телеканалов начались проблемы после взрывов в дата-центрах Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Как минимум у двух украинских телеканалов возникли проблемы с трансляцией и работой сайтов после взрывов в дата-центрах в Киеве.

    Телеканал «Новости. Live» сообщил в своем Telegram-канале о сбое в вещании. «Из-за многочисленных взрывов на оборудовании провайдеров связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями, что затронуло и нашу трансляцию. Канал вернется в эфир, когда удастся стабилизировать сигнал», – заявили представители канала.

    Кроме того, телеканал «Прямой» сообщил о недоступности своего сайта, сервер которого расположен в одном из поврежденных дата-центров, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова», который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

    В пятницу ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине.

    В четверг в Киеве начались сбои в работе интернета.

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    26 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Лавров призвал передать ООН контроль над информационной безопасностью

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отвести ООН центральную роль в обеспечении международной информационной безопасности, отказавшись от «келейных механизмов».

    «Сейчас на первый план объективно выходит тематика международной информационной безопасности. Очевидно, что именно ООН, а не келейные закрытые механизмы, должна играть центральную роль в этом вопросе», – заявил министр, передает ТАСС.

    Сергей Лавров добавил, что на Всемирную организацию ложится особая ответственность из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, общепризнанные правила применения таких технологий могут быть сформулированы исключительно на равноправной основе при участии всех государств.

    Ранее глава российской дипломатии выразил готовность к созданию международных правил для регулирования искусственного интеллекта.

    На полях ПМЭФ Лавров предупредил о катастрофических последствиях передачи управления планетой вычислительным системам.

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    26 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    В Киеве и ряде регионов Украины произошли сбои в работе интернета

    «Инсайдер»: В Киеве и регионах Украины возникли перебои с интернетом

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные перебои в работе интернета и хостинг-площадок зафиксированы в украинской столице и ряде других регионов страны из-за повреждения узлового оборудования.

    О проблемах с доступом к Сети сообщило украинское издание «Инсайдер».

    По его данным, перебои возникли в результате повреждений узлового оборудования и магистральных линий связи.

    За последние двое суток пострадали площадки и дата-центры 11 интернет-провайдеров. В субботу два украинских телеканала столкнулись с проблемами в работе: у одного прервался эфир, а у другого перестал открываться сайт, отмечает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». Этот объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах.

    В пятницу пожар в киевском бизнес-центре оставил часть города без интернета. В четверг в Киеве начались сбои в работе Сети.

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    26 сентября 2026, 06:01 • Новости дня
    Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах

    Минпросвещения назвало условия использования ИИ в школах

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпросвещения определило условия использования искусственного интеллекта школьниками, разрешив применять технологии для поиска информации и проектной деятельности с согласия учителя.

    Ученики 5 – 11-х классов смогут использовать нейросети для выполнения ряда учебных задач с согласия педагога, передает РИА «Новости».

    «В 5–9-х классах педагог может разрешить ученикам использовать ИИ для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез в рамках учебных задач», – говорится в сообщении ведомства.

    В старших классах возможности расширяются: школьникам разрешат применять ИИ в проектной и исследовательской деятельности. Технологии помогут анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для представления результатов исследований.

    Учитель вправе ограничить применение нейросетей в заданиях на развитие аналитического и творческого мышления, если это мешает достижению учебных целей.

    Использование технологий строго запрещено при промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, требующих самостоятельной демонстрации знаний.

    Школьникам запретят выдавать сгенерированные тексты, решения и презентации за собственные работы. Также недопустимо передавать конфиденциальную информацию и нарушать установленные учителем правила.

    Перед началом работы педагог обязан объяснить детям допустимые рамки использования ИИ и рассказать о правилах информационной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор призвал сохранять баланс между письмом от руки и технологиями. Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект.

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    26 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом

    Белый дом: США и Китай создадут канал связи по инцидентам с суперинтеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), который теперь будет называться «суперинтеллектом», сообщил Белый дом.

    Стороны учредили диалог по вопросам «суперинтеллекта» (SI) для обмена мнениями о рисках и преимуществах этой технологии. Следующая встреча запланирована на ноябрь 2026 года, пишет сайт президента США.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект», пояснив, что слово «искусственный» может создавать впечатление ненастоящей технологии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин находился с государственным визитом в США с 24 по 25 сентября. Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

    В четверг президент США рассказал о планах обсудить развитие ИИ с китайским лидером.

    В понедельник Вашингтон и Пекин договорились о начале двустороннего диалога по вопросам развития искусственного интеллекта.

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    28 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Корецкий заявил о риске полного отключения интернета на Украине

    Премьер Украины Корецкий допустил полное отключение интернета в стране

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что Украина рискует остаться без интернета из-за повреждений инфраструктуры.

    Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о серьезной угрозе для всей телекоммуникационной инфраструктуры страны. По его словам, риск потери связи сохранится до завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    «Угроза есть по всей инфраструктуре, была, есть и будет до завершения конфликта», – сказал Корецкий в интервью украинскому телеканалу ТСН.

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Пораженный киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу. Из-за повреждения узлового оборудования в Киеве и ряде других регионов возникли масштабные перебои с интернетом.

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    28 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    Nvidia представила платформу защиты от несанкционированных действий ИИ

    Bloomberg: Nvidia разработала систему защиты от нештатных действий ИИ-моделей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Nvidia разработала двухуровневую систему безопасности Open Agent Safety Platform, которая призвана предотвращать несанкционированные действия искусственного интеллекта без ущерба для развития технологий.

    Американская компания Nvidia представила платформу Open Agent Safety Platform для предотвращения несанкционированных действий моделей искусственного интеллекта. Двухуровневая система безопасности призвана решить проблему нештатного поведения автономных агентов без ущерба для развития технологий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Разработчики отмечают, что сбои в работе нейросетей ранее вызывали серьезные опасения в индустрии и даже приводили к призывам замедлить создание новых ИИ-моделей. По словам вице-президента Nvidia по корпоративным решениям Джастина Бойтано, новый уровень защиты позволит безопасно тестировать самые передовые системы. Он подчеркнул, что платформа способна изолировать подозрительную программу за миллисекунды.

    Представитель корпорации отказался уточнять, планируют ли лидеры отрасли OpenAI и Anthropic применять эту систему для контроля за обучением своих моделей ChatGPT и Claude. Бойтано посоветовал журналистам адресовать подобные вопросы самим разработчикам.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан ранее неоднократно заявлял, что риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека сильно преувеличены.

    В середине месяца Дональд Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления на сцене.

    В начале месяца чипы компании помогли Вашингтону в примирении Еревана и Баку.

    В феврале разработчики китайской нейросети DeepSeek обучили искусственный интеллект на оборудовании Nvidia вопреки американским запретам.

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    28 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роскосмос: Нейросеть GigaChat подготовила 350 отчетов для космонавтов на МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что нейросеть GigaChat подготовила более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    Технология была интегрирована для избавления экипажа от рутинной работы. Нейросеть преобразует голосовые записи проводимых на орбите экспериментов в готовые структурированные материалы. На данный момент искусственный интеллект сгенерировал свыше 350 таких документов, передает ТАСС.

    В дальнейшем технологии искусственного интеллекта планируется внедрить в ключевые системы управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    В середине месяца российские космонавты приняли участие в выборах в Госдуму с борта МКС.

    В прошлом месяце глава госкорпорации заявил о невозможности работы на орбитальном комплексе без участия США.

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    28 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление РОС

    Баканов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в системы управления РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что технологии искусственного интеллекта будут глубоко интегрированы в ключевые системы управления Российской орбитальной станции (РОС).

    Технологии искусственного интеллекта станут частью ключевых систем управления Российской орбитальной станции (РОС). Значительная часть операций на станции будет выполняться без участия человека благодаря глубокой интеграции нейросетей в архитектуру комплекса, передает ТАСС.

    В госкорпорации отметили, что нововведение позволит автоматизировать управление оборудованием, анализ данных и оптимизацию работы всех систем. По словам Дмитрия Баканова, это обеспечит высокую автономность станции, снизит нагрузку на экипаж и значительно повысит безопасность длительных космических миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой Российской орбитальной станции.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту от более десяти стран.

    Ранее Баканов сообщил о запуске первого модуля станции в 2028 году.

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    28 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В ООН заявили об использовании ИИ террористами

    ООН: Террористы стали чаще использовать искусственный интеллект

    Tекст: Дарья Григоренко

    Террористические группировки начали активно применять искусственный интеллект и другие новые технологии для достижения своих целей, пользуясь нестабильностью в странах Африки, заявил и. о. заместителя генсека ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Александр Зуев.

    Как указал Зуев, террористические группировки все активнее используют новые технологии, включая искусственный интеллект. Они пытаются воспользоваться нестабильностью и слабостью государственного управления в отдельных странах, передает ТАСС.

    «Терроризм продолжает эволюционировать. Террористические группировки все чаще используют новые и развивающиеся технологии, включая искусственный интеллект, и стремятся воспользоваться нестабильностью и слабым государственным управлением, особенно в некоторых частях Африки», – заявил Зуев.

    По словам главы Контртеррористического управления всемирной организации, для противодействия угрозе необходимы постоянные усилия и бдительность. Он отметил, что ООН координирует помощь государствам в укреплении потенциала и оказывает техническое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил о резком росте военно-политических угроз из-за неправомерного применения искусственного интеллекта.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разветвленности и адаптивности террористической угрозы в мире.

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