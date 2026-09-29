Береговая охрана США спасла не менее 40 человек с перевернувшегося судна

У Пуэрто-Рико перевернулось судно с 60-ю людьми на борту

Tекст: Катерина Туманова

«Береговая охрана США сообщила в понедельник, что спасла в открытом море по меньшей мере 40 человек после того, как их судно перевернулось в нескольких милях от крошечного необитаемого острова к западу от Пуэрто-Рико. По данным ведомства, были обнаружены тела двоих погибших; выжившие сообщили, что на борту находилось около 60 человек», – передает Associated Press (AP).

По состоянию на вечер понедельника спасательная операция продолжалась.

Люди провели в воде более 12 часов, прежде чем проплывавшее мимо острова Мона судно заметило их в понедельник около полудня и сообщило властям; в тот момент удалось спасти четырех человек.

В Береговой охране США заявили, что самодельное судно перевернулось поздно вечером в воскресенье после драки, в ходе которой люди получили тяжелые ранения мачете, из-за чего группе людей пришлось прыгнуть в воду без спасательных жилетов.

Сразу установить, откуда прибыли эти люди, не удалось.

Мигранты, спасающиеся от нищеты и насилия, уже давно добираются с острова Эспаньола (который делят Гаити и Доминиканская Республика) до Пуэрто-Рико и других островов, преодолевая опасный пролив Мона.

Многие из них совершают этот путь на самодельных судах, которые переворачиваются в бурных водах; инцидент в понедельник стал одним из таких.

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