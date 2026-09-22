Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов

Tекст: Денис Тельманов

Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

«Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.