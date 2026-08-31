  • Новость часаСВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
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    Американские авианосцы отправятся в прошлое
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    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    Украинская певица заявила о русскоязычном Киеве
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 14:16 • Новости дня

    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны

    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны до 2% ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Чехии планируют направить на оборонные нужды 2% ВВП в 2027 году, при этом дефицит государственного бюджета достигнет 18,8 млрд долларов.

    Глава министерства финансов Чехии Алена Шиллерова представила проект государственного бюджета на заседании правительства республики, передает РИА «Новости».

    В документе указано, что дефицит госбюджета в 2027 году составит 389 млрд крон, что эквивалентно 18,8 млрд долларов.

    «Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 млрд крон. Расходы на оборонные нужды составят 191 млрд крон или 2% ВВП», – заявила Шиллерова.

    В 2026 году расходы Праги на оборону достигли лишь 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия, наряду с Албанией и Словенией, пока не выполняет требования НАТО по оборонным тратам в 2% ВВП. При этом инвестиции, направленные на экономический рост страны, в следующем году должны составить 290 млрд крон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал вероятность отставания страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В Североатлантическом альянсе обеспокоились планами некоторых государств опустить планку финансирования ниже 2% ВВП.

    В июле чешские вооруженные силы получили последнюю партию немецких танков Leopard 2A4.

    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    31 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен

    Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит определить свое политическое наследие за оставшиеся три года полномочий, решая сразу шесть острых проблем континента, пишет Politico.

    Второй срок фон дер Ляйен завершится в 2029 году, к этому моменту она проведет на посту главы Еврокомиссии десять лет. По данным Politico, третий срок она занимать не планирует, и оставшиеся три года станут решающими для ее политического наследия.

    Первым испытанием остается промышленный спад Европы. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, в котором призвал инвестировать дополнительно 800 млрд евро ежегодно, чтобы вывести регион из застоя и не отстать от США и Китая. При этом европейские компании страдают от высоких цен на энергию, сложного регулирования и конкуренции с китайскими производителями электромобилей, батарей и солнечных панелей.

    Вторая проблема – противостояние с администрацией Дональда Трампа из-за регулирования технологических гигантов. Штрафы против Apple, Meta и Google уже вызвали недовольство Вашингтона, а планы Брюсселя ограничить доступ детей младше 13 лет к соцсетям способны обострить конфликт еще больше.

    Третий вызов – климатическая политика. «Зеленый курс» стал главным проектом первого срока фон дер Ляйен, но теперь она вынуждена частично сворачивать собственные инициативы под давлением фермеров и правых сил. Французский депутат Европарламента Мари Туссен признала, что часть экологических мер принималась без учета социальных последствий для граждан.

    Четвертая задача – безопасность Европы и поддержка Украины. Евросоюз увеличивает расходы на оборону и продвигает программу SAFE стоимостью 150 млрд евро, однако страны-члены расходятся во мнениях о размерах и способах финансирования. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Мы знаем, как разговаривать с русскими: давление, никаких компромиссов и только с позиции силы».

    Пятый пункт – расширение блока за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, которым предстоит завершить реформы в сфере верховенства закона.

    Шестая проблема – финансирование всех этих планов: Еврокомиссия предложила бюджет почти в два трлн евро на 2028–2034 годы, но страны-получатели и «экономные» государства продолжают спорить о структуре расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврокомиссии начали задаваться вопросом о самостоятельности Марио Драги, чьи реформаторские инициативы вышли из-под контроля Брюсселя.

    Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, призванного ударить по уровню жизни граждан России.

    Также Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новое финансирование на производство беспилотников после ударов по украинским оборонным предприятиям.

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    31 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия обрадовалась отказу Исландии от членства в ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об обоснованности итогов референдума в Исландии об отказе возобновлять переговоры о членстве в ЕС и сообщил о «крахе» Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы прогнозировали такие итоги референдума, – заявил он на пресс-конференции 31 августа. – Народ Исландии увидел риски в делегировании части суверенитета Брюсселю».

    По его словам, политика нынешнего руководства Брюсселя «потерпела абсолютный крах».

    Шалва Папуашвили заявил, что «в ЕС умудрились напугать даже Исландию, которая так близка к объединению».

    Он сказал, что итоги референдума свидетельствуют о росте недоверия к Брюсселю в тех или иных странах.

    «Исландию также насторожило намерение ЕС провести реформы, которые могут ограничить права новых членов», – отметил он.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, народ Исландии также обеспокоен, что вступление в ЕС может негативно сказаться на экономике этой страны.

    По его информации, в ЕС рассчитывали на позитивные итоги, чтобы продвигать Черногорию и Исландию в едином пакете к членству в Евросоюзе.

    Брюссель жестко критикует Тбилиси за якобы отступление от демократии и с 2024 года заморозил переговоры с Грузией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

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    30 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Китайские истребители заступили на боевое дежурство в Узбекистане

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C пополнили авиапарк военно-воздушных сил Узбекистана. Военное ведомство среднеазиатской республики продемонстрировало кадры полетов как минимум шести новых боевых машин четвертого поколения, приобретенных у Пекина.

    Авиационный парк Узбекистана пополнился новыми самолетами Chengdu J-10C, передает РИА «Новости». Министерство обороны республики опубликовало видеозапись, на которой запечатлены маневры и посадка шести китайских бортов.

    В ведомстве подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны».

    Ранее местные журналисты со ссылкой на военных экспертов сообщали о передаче Ташкенту четырех таких самолетов. При этом общий контракт может подразумевать поставку до 24 боевых машин.

    Многоцелевой истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C разработан специалистами китайской корпорации Chengdu Aircraft Industry Group.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские истребители J-10C доказали свою высокую эффективность в ходе конфликта между Индией и Пакистаном.

    После этих событий доверие к китайским вооружениям на мировом рынке заметно выросло.

    Эксперты также отметили технологическое лидерство Пекина в разработке новейших боевых самолетов шестого поколения.

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    30 августа 2026, 17:02 • Новости дня
    Исследователи выявили ошибки в методике ЕС по оценке выбросов электромобилей

    Bild: Исследователи выявили ошибки в оценке ЕС выбросов электромобилей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты Мюнхенского технического университета обнаружили серьезные просчеты в европейской системе учета парниковых газов.

    «Электромобили, вопреки заложенной в регламенте ЕС 2019/631 методике, не обеспечивают нулевого выброса углекислого газа», – отмечается в отчете исследователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Совокупный объем загрязнений за весь период эксплуатации такого транспорта лишь на 41% ниже показателей машин с двигателями внутреннего сгорания. Текущая европейская формула полностью игнорирует издержки на добычу сырья, сборку и последующую переработку батарей. Подобные недочеты лишают чиновников реальных оснований для полного запрета бензиновых двигателей к 2035 году.

    Концентрация исключительно на выхлопах приведет к провалу экологической стратегии. Ожидается, что к 2030 году показатели выбросов снизятся всего на 55% относительно уровня 1990 года. Стоит отметить, что в декабре 2025 года Еврокомиссия уже смягчила требования, разрешив компенсировать часть загрязнений за счет биотоплива и низкоуглеродной стали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия скорректировала курс на полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

    Парламент Франции отклонил предложение о запрете продажи новых бензиновых машин.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала отказ от традиционных двигателей несвоевременным решением.

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    30 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Посол в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные чиновники скрывают правду о негативном влиянии милитаризации на экономику и социальное благополучие стран Европейского союза и Североатлантического альянса, заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

    «Еэсовско-натовское руководство взяло курс на форсированную милитаризацию и провоцирует гонку вооружений в ущерб мирному развитию региона и социально-экономическому благополучию граждан», – отметил дипломат. Он добавил, что об этом свидетельствуют последние статистические данные как по Европейскому союзу в целом, так и по отдельным странам, передает РИА «Новости».

    Гончар подчеркнул, что политический истеблишмент стран НАТО пытается создать ложное впечатление о пользе военизации для экономики и общества. Дипломат также указал, что из-за многолетней пропаганды и запугивания вымышленной российской угрозой многим европейцам сложно осознать, что именно сторонники милитаризации загоняют Европу в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар отмечал активное вовлечение НАТО в конфликт на стороне киевского режима.

    Совет Федерации осудил милитаризацию Европейского союза.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о неизбежном поражении альянса на фоне упадка европейской экономики.

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    30 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Еврокомиссия решила ограничить сервисы аренды Airbnb

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские власти разрабатывают инициативу для борьбы с сервисами краткосрочной сдачи квартир туристам, чтобы остановить резкий рост цен на недвижимость для местных жителей.

    Брюссель готовит нормативный акт, призванный помочь странам ЕС урегулировать деятельность платформ краткосрочной аренды, передает РИА «Новости». Главной целью инициативы является снижение нагрузки на европейский рынок жилья.

    Массовая сдача недвижимости путешественникам стала причиной серьезных конфликтов между туристическим бизнесом и муниципальными властями. Чиновники отмечают, что засилье туристов усугубляет кризис доступности квадратных метров.

    «Будущий закон ЕС, получивший название «закон о доступном жилье», установит критерии, которые города и регионы смогут использовать для применения соразмерных мер по снижению подобной нагрузки», – говорится в публикации.

    Исследовательский центр Еврокомиссии подсчитал, что в популярных локациях доля квартир для отпускников достигает 20% от всего жилого фонда. В качестве примера приводится итальянский Сорренто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Барселоны Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса Booking.com.

    Издание Politico описало проблему овертуризма для жителей популярных городов Европы.

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    31 августа 2026, 09:28 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 830 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 830 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 3%, преодолев отметку в 830 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись на 3%, достигнув 831 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 819,8 доллара, увеличившись на 1,8%. К 8:56 мск показатель вырос до 831,1 доллара, прибавив 3,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание топлива в регионе. Средние биржевые цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев. В июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. В пятницу они преодолели отметку в 800 долларов впервые за пять месяцев.

    Исторический рекорд стоимости газа был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю европейских распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара за тысячу кубических метров.

    Во вторник биржевые котировки на европейских площадках опустились до 803,2 доллара.

    В прошлый понедельник стоимость топлива преодолела психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    31 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    «Калашников» решил представить новейший автомат АК-12+ на ВЭФ

    «Калашников»: Новейший автомат АК-12+ впервые представят на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Участникам грядущего Восточного экономического форума во Владивостоке продемонстрируют макет перспективного автоматного комплекса АК-12+, созданного специально для подразделений специального назначения.

    Концерн «Калашников» покажет макет новейшего 5,45-миллиметрового автоматного комплекса повышенной кучности АК-12+ на Восточном экономическом форуме, передает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

    Изделие будет выставлено в павильоне Центра «ВОИН» на выставке «Улица Дальнего Востока».

    Перспективный комплекс разработан под руководством заместителя председателя правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Сейчас автомат проходит освоение в серийном производстве.

    Проект направлен на создание уникального стрелкового комплекса на базе АК-12 для спецподразделений. Оружие укомплектовано современными оптико-электронными прицелами для высокоточной стрельбы на средних дистанциях в любое время суток и при ограниченной видимости.

    АК-12+ получил ряд конструктивных изменений. Среди них – утолщенные стенки ствола, увеличенный контур газовой камеры, удлиненное цевье и новые прицельные приспособления. Также исключена ствольная арматура для крепления антабки, гранатомета и штык-ножа, а в дульной части ствола выполнена резьба для установки сменного пламегасителя и дульного тормоза-компенсатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле концерн «Калашников» завершил плановые испытания модернизированного автомата АК-12.

    Месяцем ранее предприятие отгрузило заказчику крупную партию этого оружия.

    В прошлом году компания полностью выполнила государственный контракт на поставку данных автоматов.

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    31 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Афины и Тель-Авив заключили масштабное соглашение о строительстве системы противоракетной обороны на сумму около 3 млрд евро.

    Министерство обороны Израиля сообщило о подписании крупнейшего соглашения на поставку вооружений в Афины, передает РИА «Новости». Сумма сделки составила около 3 млрд евро.

    «Министерства обороны Израиля и Греции подписали гигантскую сделку «Щит Ахиллеса» на сумму около 3 млрд евро (более 10 млрд шекелей), в рамках которой Израиль создаст в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны, основанную на израильской архитектуре и с использованием израильских систем «Праща Давида» и Spyder от компании Rafael и системы Barak MX, производимой компанией IAI Aerospace Industries», – говорится в заявлении.

    В рамках контракта греческая сторона получит израильские многоцелевые радары MMR и системы управления. Эта договоренность стала одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества Израиля.

    Кроме того, Афины закупят системы Drone Dome для борьбы с беспилотниками стоимостью 26 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль увеличил объем экспорта военной продукции в европейские страны до рекордного уровня.

    В конце прошлого года израильская сторона завершила передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    Ранее Словакия закупила шесть израильских комплексов ПВО Barak MX стоимостью 554 млн евро.

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    31 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Киев предложил Вашингтону армию дронов в обмен на Patriot

    Экс-министр обороны Украины предложил США армию дронов за ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы получить зенитные ракеты для прохождения предстоящей зимы, бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников.

    Украинская сторона пытается получить от Вашингтона ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Взамен бывший глава военного ведомства Михаил Федоров обещает американским партнерам содействие в разработке масштабного флота беспилотников.

    «Был бы очень рад помочь Америке создать армию беспилотников – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму», – цитирует Financial Times экс-министра Украины.

    Ранее Владимир Зеленский отмечал, что запасы зенитных ракет у украинской армии сократились в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической. По ее словам, военные даже перестали публиковать статистику перехваченных целей.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь усугубляют конфликт. В Кремле уверены, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и сводят на нет перспективы мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

    Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с украинским руководством реализацию сделки по дронам и ракетам.

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    31 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    FT сообщила о планах немецких оружейников перевооружить британскую армию

    FT: Heckler&Koch поборется за контракт на винтовки для Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий производитель оружия Heckler&Koch намерен предложить британским военным новые автоматы на сумму около 500 млн евро для масштабной замены устаревшего арсенала.

    Оружейный концерн Heckler&Koch планирует получить контракт на поставку штурмовых винтовок для армии Британии, передает РИА «Новости».

    Немецкая фирма намерена заменить штатные британские автоматы SA80. «Heckler&Koch… входит в число мировых оружейных компаний, претендующих на участие в проекте Grayburn. Это программа по замене штатной винтовки SA80», – отмечает издание.

    Эксперты оценивают стоимость потенциального соглашения примерно в 500 млн евро. Производитель уже владеет предприятием в Ноттингеме, а в текущем году приобрел британскую компанию по выпуску оружейных компонентов для локализации производства.

    Немецкие инженеры готовятся предложить военным глубокую модернизацию текущего автомата или модель HK416. Масштабное обновление арсенала станет первым за последние 40 лет, всего планируется закупить от 150 до 180 тыс. единиц оружия.

    Ожидается, что конкуренцию в тендере составят бельгийская FN Browning Group, итальянская Beretta и американская Sig Sauer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия столкнулась с критической нехваткой оружия из-за долгих лет недоинвестирования.

    До конца года вооруженные силы Соединенного Королевства начнут переход на современные разведывательные беспилотники AR5.

    Ранее министры обороны Британии и Германии договорились о совместной разработке нового дальнобойного оружия.

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    31 августа 2026, 11:35 • Новости дня
    Кризис в Сеуте ударил по популярности правящей партии Испании
    Кризис в Сеуте ударил по популярности правящей партии Испании
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия премьера Испании Педро Санчеса теряет поддержку избирателей после хаоса на границе с Марокко, показал первый крупный опрос общественного мнения.

    Опрос компании Sigma Dos, опубликованный газетой El Mundo, стал первым крупным замером общественного мнения после миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута, передает Bloomberg.

    Если бы выборы прошли сегодня, Социалистическая партия премьера Педро Санчеса получила бы 101 место при 25,4% голосов – на 20 мандатов меньше, чем сейчас.

    Консервативная Народная партия, напротив, увеличила бы представительство до 143 мест против 137 в 2023 году. Крайне правая партия Vox почти удвоила бы результат – до 61 места с 33.

    Кризис в Сеуте разразился в конце июля, когда около 80 тыс. человек незаконно пересекли границу с Марокко. Большинство мигрантов вернулись в первые дни, однако тысячи людей до сих пор остаются в городе.

    Санчес находится у власти с 2018 года и возглавляет коалиционное правительство меньшинства. Ему предстоит переизбрание в следующем году – общенациональные выборы ожидаются в первой половине года, а голосование в большинстве из 17 регионов и крупных городов страны запланировано на конец мая.

    Опрос Sigma Dos проводился с 20 по 26 августа среди 2173 человек по телефону и через интернет, погрешность составила 2,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанская разведка предупреждала власти о подготовке массового прорыва мигрантов из Марокко за день до начала кризиса в Сеуте.

    Мэр анклава пожаловался на невыносимую ситуацию из-за наплыва десяти тысяч нелегалов и бездействия центрального правительства.

    Социалистическая партия Педро Санчеса на фоне миграционного кризиса уже показала худший результат в истории на региональных выборах в Арагоне, уступив консерваторам и правой партии Vox.

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    31 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Полиция Польши заподозрила поджог на поставляющей дроны ВСУ фабрике

    Спецслужбы Польши начали расследовать пожар на фабрике дронов WB Electronics

    Tекст: Мария Иванова

    В польском городе Скаржиско-Каменна загорелось предприятие по производству беспилотников, правоохранительные органы и спецслужбы активно расследуют инцидент, рассматривая версию умышленного поджога.

    Пожар на предприятии WB Electronics, которое занимается производством беспилотных летательных аппаратов, произошел в городе Скаржиско-Каменна, передает РИА «Новости». Возгорание было оперативно ликвидировано.

    «На предприятии WB Electronics, производящем композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов, в Скаржиско-Каменной произошел пожар. Он не был большим. Тушение длилось менее двух часов», – сообщил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.

    Пожарным пришлось отключить электропитание в одном из производственных зданий и задействовать систему дымоудаления. Представитель местной полиции Анна Славиньская отметила, что правоохранительные органы работают на месте происшествия и рассматривают поджог в качестве одной из возможных причин возгорания.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский добавил, что к расследованию инцидента уже подключились польские спецслужбы, которые относятся к ситуации с высоким приоритетом. Компания WB Electronics является крупнейшей частной оружейной фирмой в Польше и поставляет беспилотники, в том числе для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская компания WB Electronics совместно с южнокорейской Hanwha Aerospace начала строительство фабрики по производству высокоточных ракет.

    Несколькими днями ранее правоохранительные органы Словакии задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке поджога местного предприятия по выпуску беспилотников.

    В начале июня производственные мощности выпускающей дроны для украинской армии французской компании Delair подверглись нападению с использованием коктейлей Молотова.

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