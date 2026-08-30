30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
Решение 52,5% исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз разочарует Брюссель, сообщает Reuters.
По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.
Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.
«Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.
Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.
Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.
Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.
Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.