Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель

Tекст: Вера Басилая

По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.

Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.

«Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.

Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.

Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.

Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.