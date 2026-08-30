Лукьянов: Исландцы не поверили в «русскую угрозу» и привлекательность ЕС

Tекст: Вера Басилая

Лукьянов предположил, что граждане Исландии, вероятнее всего, проголосуют против проведения переговоров о присоединении к Европейскому союзу.



«Это примечательный результат, потому что в Европе вроде бы сформировалась атмосфера, что без общего объединения все пропадут, скепсис неуместен», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

«Рискнем предположить, что фортеля с миграционными атаками на Испанию сыграли свою роль», – отметил автор публикации. Он добавил, что напугать жителей острова «российской угрозой» можно исключительно с помощью мощного гипноза.

Дополнительным фактором отказа от интеграции выступает текущее экономическое положение Евросоюза. В настоящий момент оно совершенно не выглядит привлекательным для независимых государств.

Ранее большинство жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу.

Напомним, Брюссель рассматривал вариант одновременного присоединения Рейкьявика и Подгорицы к европейскому сообществу.

Главным условием возможной интеграции исландские власти называли сохранение полного контроля над национальной рыболовной отраслью.