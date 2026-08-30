SMP: Китай планирует использовать Иртыш и Обь для выхода в Арктику

Tекст: Вера Басилая

Газета South China Morning Post пишет, что Китай изучает перспективы создания нового грузового маршрута по рекам Иртыш и Обь, передает РИА «Новости». Данный путь позволит получить альтернативный доступ к Арктике и минимизировать риски, связанные с американским влиянием.

Иртыш берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, протекает через Казахстан и впадает в российскую Обь, которая выходит в Северный Ледовитый океан. Новый речной маршрут может открыть доступ к стратегически важным ресурсам арктического региона.

«Что еще важнее, в отличие от традиционных морских узких мест, таких как Малаккский и Берингов проливы, этот маршрут позволит избежать военно-морской блокады со стороны стран Запада, наблюдения со стороны береговой охраны иностранных государств и санкций со стороны США», – говорится в публикации издания.

По мнению экспертов, проект поможет связать сибирские регионы с рынком Китая. Это отвечает интересам России по снижению зависимости от европейских транспортных путей в условиях западных санкций.

Превращение рек в торговую артерию потребует решения ряда сложных задач. Суровые сибирские зимы приводят к замерзанию водоемов на срок до шести месяцев, а для прохода крупных барж потребуются масштабные дноуглубительные работы.

Власти Омской области сообщили о заинтересованности китайских партнеров в развитии трансграничных перевозок по реке Иртыш.

Пекин активно осваивает Северный морской путь для торговли с Россией и Европой.

Сложная международная обстановка ускоряет запуск круглогодичного коммерческого судоходства по северным широтам.