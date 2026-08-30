30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Собянин сообщил о перехвате 1455 дронов на пути к Москве
За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА», – сообщил Собянин в Max. Он отметил, что основная масса аппаратов была ликвидирована силами противовоздушной обороны еще на значительном удалении от города.
Кроме того, 50 вражеских беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность столичного региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 15 по 22 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку более 2,5 тыс. дронов на столичный регион.
Несколькими днями ранее мэр столицы сообщил об уничтожении 180 вражеских беспилотников.
В начале августа градоначальник заявил о кратном увеличении количества запускаемых в сторону Москвы аппаратов.