Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Прокуратура сообщила об увеличения числа погибших при ДТП в Одинцово
Прокуратура Подмосковья: Число погибших при ДТП в Одинцово достигло трех
Количество погибших в ДТП под Одинцово в Подмосковье увеличилось до трех человек, сообщила в Max-канале прокуратура Подмосковья.
«В результате аварии два человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников, еще один скончался в карете скорой помощи», – сообщили там.
Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль расследование причин и обстоятельств этого ДТП.
Предварительно установлено, что в субботу, около 7 часов вечера, на третьем километре автодороги «Кубинка – Наро-Фоминск» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – «Рено» и «БМВ». После удара автомобиль «БМВ» загорелся, уточнили в ведомстве.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что шестеро из пострадавших при аварии находятся в тяжелом состоянии.
«По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», – передает его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье один человек погиб и 12 пострадали. Затем число погибших возросло до двух человек, среди пострадавших – 21 человек, 19 госпитализированы.