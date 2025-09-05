Путин: Россия не будет замыкаться в национальной скорлупе

Tекст: Мария Иванова

Президент Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что Россия не намерена замыкаться в «национальной скорлупе», передает ТАСС.

Он отметил, что современный мир крайне взаимосвязан благодаря технологическому прогрессу, а попытки самоизоляции приведут к снижению конкурентоспособности страны.

«Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности. Мы исходим из того, что мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, конечно, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями. Но мы не отгораживаемся ни от кого», – заявил глава государства.

Путин добавил, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами, особенно с теми, кто заинтересован в партнерстве и выстраивании дружеских отношений.

Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что двуглавый орел России обращен не только на запад и восток, но и на юг.

Путин подчеркнул особое и самостоятельное место России в союзе с Индией и Китаем, сравнив страну с медведем.

До этого Путин назвал Россию, Китай и Монголию добрыми соседями.