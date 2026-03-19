Над базой, где живут Рубио и Хегсет, заметили неизвестные дроны

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инциденты с появлением беспилотных аппаратов зафиксированы на территории базы Форт Макнейр, где проживают Хегсет и Рубио, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.

В одну из ночей за последние 10 дней над объектом заметили сразу несколько дронов.

Подобная активность стала поводом для серьезного усиления мер безопасности в гарнизоне. Ситуация обсуждалась на высоком уровне в Белом доме, где выразили обеспокоенность уязвимостью места жительства ключевых фигур администрации.

Власти рассматривали вопрос о возможном переселении Марко Рубио и Пита Хегсета в более безопасное место. Однако, как заявляют источники издания, госсекретарь и руководитель оборонного ведомства пока остаются в своих резиденциях.

В 2024 году воздушное пространство базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии неоднократно нарушалось неизвестными беспилотниками.