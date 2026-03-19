В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.17 комментариев
Над базой, где живут Рубио и Хегсет, заметили неизвестные дроны
Американские власти усилили меры безопасности на военном объекте Форт Макнейр, где живут госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет после того, как там заметили неизвестные БПЛА, пишут американские СМИ.
Инциденты с появлением беспилотных аппаратов зафиксированы на территории базы Форт Макнейр, где проживают Хегсет и Рубио, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
В одну из ночей за последние 10 дней над объектом заметили сразу несколько дронов.
Подобная активность стала поводом для серьезного усиления мер безопасности в гарнизоне. Ситуация обсуждалась на высоком уровне в Белом доме, где выразили обеспокоенность уязвимостью места жительства ключевых фигур администрации.
Власти рассматривали вопрос о возможном переселении Марко Рубио и Пита Хегсета в более безопасное место. Однако, как заявляют источники издания, госсекретарь и руководитель оборонного ведомства пока остаются в своих резиденциях.
В 2024 году воздушное пространство базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии неоднократно нарушалось неизвестными беспилотниками.