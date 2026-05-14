Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.4 комментария
СМИ: Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой
В престижном комплексе «Династия» возводили коттедж, предназначенный для супруги главы киевского режима Владимира Зеленского в качестве отступных на случай развода.
Один из особняков в элитном поселке «Династия» под Киевом предназначался Елене Зеленской в качестве имущественной компенсации при возможном расторжении брака, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
«Четвертый дом в кооперативе «Династия» строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом», – сообщил собеседник агентства.
Источник также уточнил, что формальным владельцем недвижимости числится человек по имени «Вова». Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель отмечала, что на так называемых «пленках Миндича» под этим именем фигурирует сам Зеленский.
Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель допустила появление голоса Елены Зеленской на секретных аудиозаписях.