Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке

Tекст: Андрей Резчиков

В ходе судебных заседаний прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обнародовали детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой по имени Вероника Аниекиевич (известна как «Вероника Феншуй»). О том, что Ермак, Владимир Зеленский и другие представители киевского режима советуются с колдунами и гадалками, стало широко известно благодаря откровениям бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Для связи с Вероникой Ермак – которого до увольнения в ноябре прошлого года называли «зеленым кардиналом» и одним из самых влиятельных людей на Украине – использовал отдельный секретный мобильный телефон. Также зафиксированы звонки гадалке с номера личного водителя бывшего чиновника Вячеслава Абрамова.

Из представленных материалов следствия и расшифровок переписок со смартфона iPhone 12, изъятого у гадалки, стало известно, что Ермак с помощью Феншуй пытался навести порчу на своих конкурентов, среди которых оказались руководители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП Семен Кривонос и Александр Клименко, депутаты Давид Арахамия, Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов), а также журналисты издания «Украинская правда» и бизнесмен Томаш Фиала.

«Я на все готов. Завтра готов», – писал Ермак. Гадалка в ответ призывала чиновника к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Зеленский: «Или вы, или вас».

Киевский блогер Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале о неоднократных просьбах Ермака к гадалке «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года Абрамов по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. В суде также была зачитана информация о том, что в Рождество гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести порчу.

В конце декабря 2025 года на фоне обысков у окружения Ермака гадалка критиковала его за «тактику страуса» и настоятельно рекомендовала срочно покинуть территорию Украины из соображений личной безопасности.

При этом Ермак годами консультировался с эзотериком перед принятием важнейших государственных решений и назначением людей на ключевые должности. С ней, в частности, согласовывались списки лояльных лиц для расстановки на посты в СБУ («Программа-максимум»).

Сейчас Андрей Ермак проходит подозреваемым по делу о легализации (отмывании) 460 млн гривен (10,5 млн долларов), полученных преступным путем, организованной группой. Официальное обвинение (подозрение) было предъявлено экс-чиновнику в понедельник вечером после проведения обысков в его доме.

По версии следствия, деньги отмывались с 2021 года через финансирование строительства элитного коттеджного городка и частных резиденций кооператива «Династия» под Киевом. Это расследование стало частью более масштабного дела «Мидас» – о коррупции и хищении в государственной атомной компании «Энергоатом». По нему также проходят другие люди из окружения Зеленского, включая бизнесмена Тимура Миндича и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.

«Вся эта история с гадалкой говорит о том, что к власти на Украине пришли случайные люди, которые решали свои проблемы не без помощи чертовщины. Мощнейший "социальный лифт" после госпереворота 2014 года вынес наверх всю эту нечисть», – считает политолог Владимир Скачко.

Собеседник сравнил пришедших к власти на Украине с теми, кто посещал остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии. «Почему многие стремились попасть на этот остров? Им казалось, что соучастие в извращениях – это некий пропуск в высший мир. Так и на Украине: услышали, что какие-то гадалки и карты Таро в чем-то помогают. Участие колдунов и гадалок в управлении государством – это свидетельство неуверенности. Именно поэтому в окружении Зеленского зовут на помощь потусторонние силы», – добавил Скачко.

Как отмечают эксперты, на Украине существует особое отношение к чертовщине. Писатель Николай Гоголь неоднократно обращался в своих малороссийских повестях к образам, связанным с народными верованиями и демонологией.

В частности, персонажи, которых в украинской традиции называют «чорнорота жінка» (укр., – женщина, которая злостно ругается, клевещет, связана с нечистой силой – прим. газеты ВЗГЛЯД), встречаются на страницах его произведений, органично вплетаясь в бытовую сатиру и создавая неповторимый колорит.

«Однако происходящее сейчас на Украине связано даже не с древними традициями, а с дремучестью той элиты, которая пришла к власти после развала Советского Союза. Надо понимать, что вся она погрязла в суевериях и совершенно непонятных обрядах», – считает политолог Владимир Корнилов, обозреватель МИА «Россия сегодня».

«Нынешние украинские элиты вылезли из-подворотни, и им трудно избавиться от своего прошлого. Кроме того, Украина верила в чертовщину, потому что до вхождения в состав России она подвергалась нападению со всех сторон, и только вера в чудо могла помочь. Мольфары – это запад Украины, а ведьмы – центр и северо-восток. Но в Новороссии и в Донбассе ничего этого не было», – напомнил Скачко.

Политолог подчеркивает, что историческое объяснение проявлению подобной дьявольщины есть, но «я бы не называл это национальной чертой». «В то же время, если бы Гоголь и Михаил Булгаков жили в наши дни, то им наверняка пришлось бы редактировать свои шедевры и фельетоны. Нынешние литературные герои делили бы власть, а не вареники», – полагает эксперт.

По мнению Корнилова, сегодняшние события на Украине вокруг Ермака нуждаются в том, чтобы их обыграл гениальный писатель. «Сегодня на Украине нет ни Гоголя, ни Булгакова, ни даже Олеся Бузины. Наверное, поэтому они убивают талантливых – чтобы потомки не описывали всю эту вакханалию, которая сегодня творится. В истории страны было всякое, но такого еще не было», – добавляет собеседник.