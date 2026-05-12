Tекст: Дмитрий Бавырин

Правительственный квартал Киева в понедельник был оцеплен, и такие меры безопасности казались избыточными даже с учетом подозрений в коррупции, предъявленных Андрею Ермаку – лидеру «партии войны» и архитектору зеленской диктатуры. Украина, против которой была начата и до сих пор ведется СВО, это государство Ермака, который заправлял всем внутри, тогда как его начальник был скорее международным представителем режима, а на внутренние дела отвлекался в основном для того, чтобы отдать команду «фас».

Теперь «фас» сказано в отношении самого Владимира Зеленского. Органы влияния Запада на Украине – НАБУ и САП – берут за жабры его друзей и приближенных. Ему самому не могут ничего вменить по закону, но способны дать огласку компрометирующим материалам. Или же могут вменить? Кажется, криворожец ни в чем не уверен: одно из самых популярных объяснений плану «Крепость» в центре Киева – страх узурпатора, что прокуроры придут и за ним. Ведь его людьми в его пользу расхищались западные деньги.

На фоне всех деяний Ермака ему предъявили немногое – «отмыв» и присвоение примерно десяти миллионов долларов через операции с элитной недвижимостью. Звучит смешно – почти как та история, когда Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Но, как говорится, лиха беда начало, а оформлено обвинение ярко и со знанием украинской аудитории. Акцент был сделан на фото личного особняка Ермака в кооперативе под названием «Династия» – одного из объектов, через которые шел отмыв. А также на том, что Ермак отдавал указания об ускорении строительно-отмывочных процессов в дни начала СВО.

На самом деле обстоятельный разговор про элитную недвижимость Ермака будет включать в себя сотни лиц из украинской военной и гражданской элиты. Хорошая квартира в Киеве или шале в пригороде – это самая распространенная форма взятки от тандема Зеленский – Ермак, их форма коррумпирования. Недвижимостью одаривают отцов-командиров националистических батальонов, ведущих пропагандистов, полезных политиков.

Если эту ниточку разматывать, очень многих «героев Украины» придется посадить. Поэтому ее разматывать не будут, а скорее затянут на шее Зеленского. Судьбу Ермака в этом смысле политологи в заинтересованных странах трактуют одинаково: это не за ним пришли, а за его формально бывшим начальником, это одна банда. Точнее, пришли за одним, чтоб другой испугался.

Параллельно с этими событиями украинцы зачитывались откровениями бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которыми она поделилась в интервью с одним из наиболее популярных журналистов США Такером Карлсоном. Их жаль портить пересказом, но если вкратце, она подтвердила основные тезисы самого ядреного обличалова, которые некоторые могли бы считать голословными обвинениями.

Криворожец шовинист, диктатор, участвовал в коррупционных схемах подчиненных и всегда беспокоился о своей доле, употреблял наркотики и восхищается шефом нацистской пропаганды Йозефом Геббельсом (в том смысле, что ему, Зеленскому, такая же нужна).

Ермак построил для него нечто подобное, и

сейчас режим палит из всех своих информационных орудий, обвиняя Мендель в «отработке заказа за российские деньги».

Украинцам еще предстоит сообразить, зачем Мендель брать российские деньги, если покровители ее на Западе и сама она на Западе, а платят там (по украинским же верованиям) больше. Она из тех, кого съел в ходе своего аппаратного возвышения Ермак, а в их с Зеленским команду комедиантов попала по открытому конкурсу во времена, когда режим еще играл в демократию.

Так что инициаторов этой атаки на криворожца тоже нужно искать на Западе, конкретно – в США. Считается, что действиями НАБУ и САП руководят в основном американцы, хотя от Зеленского эти структуры защищают в основном европейцы. В американских же СМИ в последние дни со ссылкой на источники рассказывают, что администрация Дональда Трампа намерена сократить помощь Украине до минимума, поскольку хозяин Белого дома зол на криворожца.

Это хорошо согласуется с договоренностями Москвы с Вашингтоном, суть которых в том, что американцы давят на украинцев для принятия теми российских требований. Недавние телефонные переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, вскоре после которого глава российского государства заявил, что «дело идет к завершению» военного конфликта, тоже как будто про это: Россия и США решили насесть на Киев с двух сторон для достижения результата, в качестве которого заявлен мир. Зеленский в то же самое время обозначен как главное препятствие к миру, причем со стороны и России, и США.

В общем, это он, тот самый «дух Анкориджа». Американцы бьют по зеленскому режиму через НАБУ и САП. Но Мендель, учитывая неприязненные отношения между Трампом и Карлсоном, могла разоткровенничаться и сама по себе, благо – не в первый раз. Обиженная женщина – это страшная сила, и к ней, этой силе, необходимо сейчас прислушаться для решения задачи.

С ее слов, Зеленский – законченный диктатор, отъявленный коррупционер, отчаянный себялюбец и наркоман, который врет, как дышит. С таким человеком невозможно договориться и заключить «сделку». До него нельзя достучаться рациональными доводами. Это упоротый. Но он при том осознает, что политическое падение равносильно смерти, а согласие на предложение России – это гарантированное падение, потому что все провалы спишут на него.

Поэтому Зеленский будет сопротивляться до конца, к доводам не прислушается, давлению не поддастся

и будет действовать в русле прежней стратегии, суть которой – пересидеть Трампа. Он не изменит ей даже в том, прежде невозможном случае, если США объявят эмбарго и перестанут продавать европейцам оружие для ВСУ.

Невозможное стало возможным из-за нападения на Иран: Пентагон истратил резервы (в первую очередь ракетные), восполнять которые предприятиям американского оборонзаказа придется несколько лет. Так что потерю украинского рынка оружейное лобби США переживет. Но и этот железный довод не гарантирует результата, поскольку должен проникнуть в мозг загнанной в угол крысы, которая подбадривает себя наркотиками.

Для результата в правительственный квартал Киева необходимо вернуть страх божий, а это возможно в случае, наоборот, прямых поставок туда ракетных вооружений. Но российских и по воздуху.