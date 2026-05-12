  Лента новостей
    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    В России разрешили посадку на самолет по биометрии
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Инфляция в США достигла максимума за последние три года
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    12 мая 2026, 20:15 • В мире

    США нанесли предпоследний удар по Зеленскому

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Диктатура Владимира Зеленского переживает худшие дни с момента начала СВО. Готовится суд над ее главным архитектором – Андреем Ермаком, а самого диктатора изобличили на весь мир как вора, наркомана и поклонника нацистской пропаганды. Заслуга в этом принадлежит в основном США. Но главный удар должна нанести Россия.

    Правительственный квартал Киева в понедельник был оцеплен, и такие меры безопасности казались избыточными даже с учетом подозрений в коррупции, предъявленных Андрею Ермаку – лидеру «партии войны» и архитектору зеленской диктатуры. Украина, против которой была начата и до сих пор ведется СВО, это государство Ермака, который заправлял всем внутри, тогда как его начальник был скорее международным представителем режима, а на внутренние дела отвлекался в основном для того, чтобы отдать команду «фас».

    Теперь «фас» сказано в отношении самого Владимира Зеленского. Органы влияния Запада на Украине – НАБУ и САП – берут за жабры его друзей и приближенных. Ему самому не могут ничего вменить по закону, но способны дать огласку компрометирующим материалам. Или же могут вменить? Кажется, криворожец ни в чем не уверен: одно из самых популярных объяснений плану «Крепость» в центре Киева – страх узурпатора, что прокуроры придут и за ним. Ведь его людьми в его пользу расхищались западные деньги.

    На фоне всех деяний Ермака ему предъявили немногое – «отмыв» и присвоение примерно десяти миллионов долларов через операции с элитной недвижимостью. Звучит смешно – почти как та история, когда Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Но, как говорится, лиха беда начало, а оформлено обвинение ярко и со знанием украинской аудитории. Акцент был сделан на фото личного особняка Ермака в кооперативе под названием «Династия» – одного из объектов, через которые шел отмыв. А также на том, что Ермак отдавал указания об ускорении строительно-отмывочных процессов в дни начала СВО.

    На самом деле обстоятельный разговор про элитную недвижимость Ермака будет включать в себя сотни лиц из украинской военной и гражданской элиты. Хорошая квартира в Киеве или шале в пригороде – это самая распространенная форма взятки от тандема Зеленский – Ермак, их форма коррумпирования. Недвижимостью одаривают отцов-командиров националистических батальонов, ведущих пропагандистов, полезных политиков.

    Если эту ниточку разматывать, очень многих «героев Украины» придется посадить. Поэтому ее разматывать не будут, а скорее затянут на шее Зеленского. Судьбу Ермака в этом смысле политологи в заинтересованных странах трактуют одинаково: это не за ним пришли, а за его формально бывшим начальником, это одна банда. Точнее, пришли за одним, чтоб другой испугался.

    Параллельно с этими событиями украинцы зачитывались откровениями бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которыми она поделилась в интервью с одним из наиболее популярных журналистов США Такером Карлсоном. Их жаль портить пересказом, но если вкратце, она подтвердила основные тезисы самого ядреного обличалова, которые некоторые могли бы считать голословными обвинениями.

    Криворожец шовинист, диктатор, участвовал в коррупционных схемах подчиненных и всегда беспокоился о своей доле, употреблял наркотики и восхищается шефом нацистской пропаганды Йозефом Геббельсом (в том смысле, что ему, Зеленскому, такая же нужна).

    Ермак построил для него нечто подобное, и

    сейчас режим палит из всех своих информационных орудий, обвиняя Мендель в «отработке заказа за российские деньги».

    Украинцам еще предстоит сообразить, зачем Мендель брать российские деньги, если покровители ее на Западе и сама она на Западе, а платят там (по украинским же верованиям) больше. Она из тех, кого съел в ходе своего аппаратного возвышения Ермак, а в их с Зеленским команду комедиантов попала по открытому конкурсу во времена, когда режим еще играл в демократию.

    Так что инициаторов этой атаки на криворожца тоже нужно искать на Западе, конкретно – в США. Считается, что действиями НАБУ и САП руководят в основном американцы, хотя от Зеленского эти структуры защищают в основном европейцы. В американских же СМИ в последние дни со ссылкой на источники рассказывают, что администрация Дональда Трампа намерена сократить помощь Украине до минимума, поскольку хозяин Белого дома зол на криворожца.

    Это хорошо согласуется с договоренностями Москвы с Вашингтоном, суть которых в том, что американцы давят на украинцев для принятия теми российских требований. Недавние телефонные переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, вскоре после которого глава российского государства заявил, что «дело идет к завершению» военного конфликта, тоже как будто про это: Россия и США решили насесть на Киев с двух сторон для достижения результата, в качестве которого заявлен мир. Зеленский в то же самое время обозначен как главное препятствие к миру, причем со стороны и России, и США.

    В общем, это он, тот самый «дух Анкориджа». Американцы бьют по зеленскому режиму через НАБУ и САП. Но Мендель, учитывая неприязненные отношения между Трампом и Карлсоном, могла разоткровенничаться и сама по себе, благо – не в первый раз. Обиженная женщина – это страшная сила, и к ней, этой силе, необходимо сейчас прислушаться для решения задачи.

    С ее слов, Зеленский – законченный диктатор, отъявленный коррупционер, отчаянный себялюбец и наркоман, который врет, как дышит. С таким человеком невозможно договориться и заключить «сделку». До него нельзя достучаться рациональными доводами. Это упоротый. Но он при том осознает, что политическое падение равносильно смерти, а согласие на предложение России – это гарантированное падение, потому что все провалы спишут на него.

    Поэтому Зеленский будет сопротивляться до конца, к доводам не прислушается, давлению не поддастся

    и будет действовать в русле прежней стратегии, суть которой – пересидеть Трампа. Он не изменит ей даже в том, прежде невозможном случае, если США объявят эмбарго и перестанут продавать европейцам оружие для ВСУ.

    Невозможное стало возможным из-за нападения на Иран: Пентагон истратил резервы (в первую очередь ракетные), восполнять которые предприятиям американского оборонзаказа придется несколько лет. Так что потерю украинского рынка оружейное лобби США переживет. Но и этот железный довод не гарантирует результата, поскольку должен проникнуть в мозг загнанной в угол крысы, которая подбадривает себя наркотиками.

    Для результата в правительственный квартал Киева необходимо вернуть страх божий, а это возможно в случае, наоборот, прямых поставок туда ракетных вооружений. Но российских и по воздуху.

    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги
    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Названы причины вызова певицы Линды на допрос
    В Калужской области начали называть аборт новым термином

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

