Открыт набор в трек «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»
В России стартовал набор участников на трек «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Эта программа объединяет блогеров и представителей шести федеральных министерств для совместной работы над медиапроектами по актуальным задачам государства – от спорта и здравоохранения до промышленности и международного туризма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Как отмечает гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин, участие в программе открывает авторам реальную возможность влиять на общественную повестку, разрабатывать социально значимый контент и формировать новую культуру коммуникации между государством и креативной индустрией. «Вместе мы создаем пространство, где слово работает на страну, на людей, на общее будущее. Сегодня мы делаем следующий шаг: расширяем программу и открываем новые возможности для авторов, которые не боятся реальной повестки и готовы брать ответственность за свое слово. Приглашаю всех талантливых авторов принять участие в проекте!», – подчеркнул он.
В 2026 году программа реализуется совместно с Мастерской управления «Сенеж» и шестью министерствами – промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономического развития, просвещения, здравоохранения и спорта. Для каждого направления разработаны отдельные практические кейсы: участники будут создавать медиапроекты для решения конкретных задач федеральных ведомств. Так, трек «Промышленность» направлен на формирование современного образа отрасли, а «Международный туризм» – на привлечение иностранных гостей и популяризацию российских туристических маршрутов.
По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, государство сегодня стремится рассказывать о своих технологических достижениях и качестве российских товаров на понятном и доверительном языке, а поддержка блогеров – вклад в престиж отечественных производств. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что грамотное продвижение турпродуктов в социальных сетях, особенно на зарубежных рынках, становится частью комплексной работы по развитию туризма.
Набор открыт до 9 июня, принять участие могут все желающие без возрастных ограничений – достаточно подать заявку на цифровой платформе. Лучшие авторы пройдут дополнительное обучение в Мастерской управления «Сенеж», объединятся в команды с представителями министерств и защитят свои медиапроекты перед экспертами и госструктурами. Проект «ТопБЛОГ» реализуется более пяти лет и помогает формировать в России сообщество авторов, создающих значимый для общества контент.